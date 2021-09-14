***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSERPİL ASLAN BEKTAŞ 01.08.2020 12 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSERKAN TÜRK 26.10.2015 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. /Genel Müdür Yardımcısı 18 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMERVE AYDOĞANLI BERKMAN 01.12.2018 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü 13 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaBüyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul 212 348 20 00 212 336 30 62 FonHizmet@denizbank.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaATAKAN IŞIK YÖNETMEN 212 348 36 74 Atakan.Isik@denizbank.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963729BIST