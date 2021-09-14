***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.09.2021 16:16
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERPİL ASLAN BEKTAŞ 01.08.2020 12 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MERVE AYDOĞANLI BERKMAN 01.12.2018 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü 13 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
SERKAN TÜRK 26.10.2015 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. /Genel Müdür Yardımcısı 18 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
ATAKAN IŞIK YÖNETMEN 212 348 3674 Atakan.Isik@denizbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963731
BIST
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489,54
En Düşük
483,82
BIST En Aktif Hisseler17:35
|BIOEN
|31,90
|282.329.856
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,70
|9.496.960
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.875.460
|% 9,98
|
|TGSAS
|17,32
|12.723.390
|% 9,97
|
|YEOTK
|42,84
|6.532.800
|% 9,96
|
|SELVA
|9,18
|66.078.671
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.371.389
|% -9,95
|
|SELGD
|6,02
|18.932.759
|% -9,20
|
|DOGUB
|6,00
|24.822.309
|% -8,68
|
|EUHOL
|2,57
|38.202.358
|% -7,55
|
|GARAN
|9,54
|1.891.799.880
|% 1,60
|
|TUPRS
|106,10
|880.113.003
|% 2,41
|
|THYAO
|12,45
|721.189.007
|% 0,16
|
|YKBNK
|2,50
|599.754.422
|% 1,21
|
|BJKAS
|6,57
|547.082.160
|% 1,86
|
|YKBNK
|2,50
|599.754.422
|% 1,21
|
|GARAN
|9,54
|1.891.799.880
|% 1,60
|
|MRGYO
|1,16
|163.069.143
|% 6,42
|
|EKGYO
|1,85
|167.079.334
|% 0,54
|
|AKBNK
|5,69
|462.392.672
|% 0,71
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4508
|8,4529
|% 0,32
|
|Euro
|9,9914
|9,9961
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,6806
|11,7391
|% 0,44
|
|Frank
|9,1498
|9,2050
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2473
|2,2585
|% 0,32
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.804
|1.804
|9,95
|
|Altın Gr.
|488
|489
|2,58
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|-1,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|-1,62
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-0,78
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,81
|0,05
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|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,01
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|B. Petrol
|73,90
|73,90
|0,39
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