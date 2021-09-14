***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMURAT ÖZKAN 01.08.2018 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. / İş Geliştirme ve Proje Fonlar Bölüm Müdür Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. / Teftiş Kurulu Başkanı (2014-2018) 16 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHabib YILDIRIM 01.07.2021 2021 – Devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Mid Ofis Bölüm Müdürü 2020 – 2021 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Müdürü 2019 – 2020 Türk Holding A.Ş. Hazine Müdürü 2016 – 2019 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 8 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıBAHADIR DOĞUŞ 01.07.2018 2018 – Devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Fonlar Bölüm Müdürü 2013 – 2018 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yatırım Stratejileri Bölüm Müdürü 25 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansıİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaATAKAN IŞIK YÖNETMEN YÖNETMEN Atakan.Isk@denizbank.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963747BIST