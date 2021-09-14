***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.09.2021 18:06
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
01 0,000548 0,2 0 - 0 - 0
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERKAN TÜRK 26.10.2015 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. /Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 18 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
MERVE AYDOĞANLI BERKMAN 01.12.2018 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü 13 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
ATAKAN IŞIK YÖNETMEN 0212 348 3674 Atakan.Isik@denizbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963782
BIST
17:591.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,70
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.444
En Düşük
1.429
17:598,4480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0218
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
17:599,9947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0351
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0179
En Düşük
9,9390
17:59489,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,93
|Açılış
|: 489,86
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
491,47
En Düşük
483,82
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MTRKS
|38,50
|221.361.100
|% 10,00
|
|BIOEN
|31,90
|282.441.921
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,70
|9.523.112
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.892.862
|% 9,98
|
|YEOTK
|42,84
|6.609.869
|% 9,96
|
|SELVA
|9,18
|66.143.353
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.450.718
|% -9,95
|
|SELGD
|5,97
|20.255.368
|% -9,95
|
|SNKRN
|24,50
|284.569
|% -9,06
|
|EUHOL
|2,56
|40.182.187
|% -7,91
|
|GARAN
|9,52
|2.017.799.570
|% 1,38
|
|TUPRS
|106,20
|963.161.608
|% 2,51
|
|THYAO
|12,41
|775.837.842
|% -0,16
|
|YKBNK
|2,49
|612.337.649
|% 0,81
|
|BJKAS
|6,36
|588.074.050
|% -1,40
|
|YKBNK
|2,49
|612.337.649
|% 0,81
|
|GARAN
|9,52
|2.017.799.570
|% 1,38
|
|MRGYO
|1,16
|170.746.392
|% 6,42
|
|EKGYO
|1,84
|181.970.506
|% 0,00
|
|BJKAS
|6,36
|588.074.050
|% -1,40
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4446
|8,4480
|% 0,26
|
|Euro
|9,9879
|9,9947
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,6550
|11,7134
|% 0,22
|
|Frank
|9,1410
|9,1961
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2426
|2,2539
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|11,12
|
|Altın Gr.
|491
|491
|5,08
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|-1,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|-1,62
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-0,78
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,79
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|73,63
|73,63
|0,12
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 11, 700.00 milyon TL de
-
17:59CELHA
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 668, 236 adet işlem
-
17:57BNTAS
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 849, 197 adet işlem
-
17:56ATEKS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 34.08 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 006 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 27 kaybederek (% -0.18 ) 1, 260