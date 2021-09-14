***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.09.2021 12:01
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Portföye riskten korunma amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber?in ?Fon Türlerine İlişkin Kontrol? başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Türev araç sözleşmeleri borsadan yapılabileceği gibi borsa dışı sözleşmeler de fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilite) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963635
BIST
16:431.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,44
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.420
16:438,4429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0113
|Açılış
|: 8,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
16:439,9820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0152
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0097
En Düşük
9,9516
16:43489,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 489,23
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
486,95
BIST En Aktif Hisseler16:41
|OYLUM
|6,27
|19.684.155
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|484.514.580
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.148.218
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|55.039.931
|% 9,97
|
|BIOEN
|35,08
|387.566.566
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|21.324.281
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.036.195
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.333.479
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.257.979
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,87
|798.975
|% -9,55
|
|TUPRS
|108,90
|972.314.279
|% 2,06
|
|GARAN
|9,44
|943.961.811
|% -1,26
|
|KRDMD
|6,91
|567.978.992
|% -2,26
|
|ORCAY
|20,22
|533.551.220
|% 6,09
|
|SISE
|8,42
|487.136.434
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,45
|407.760.224
|% -1,21
|
|MRGYO
|1,12
|149.606.890
|% -3,45
|
|ODAS
|1,45
|158.981.465
|% -0,68
|
|GARAN
|9,44
|943.961.811
|% -1,26
|
|KRDMD
|6,91
|567.978.992
|% -2,26
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4458
|8,4481
|% 0,20
|
|Euro
|9,9813
|9,9868
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,6539
|11,7124
|% 0,36
|
|Frank
|9,1674
|9,2226
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2467
|2,2579
|% 0,20
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-6,46
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|4,36
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|2,11
|
|Çeyrek
|780
|798
|1,05
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,85
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|1,76
|
Seans Raporu
16:41
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