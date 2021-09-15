***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.09.2021 15:16
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERPİL ASLAN BEKTAŞ 01.08.2020 12 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERKAN TÜRK 26.10.2015 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. /Genel Müdür Yardımcısı 18 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
MERVE AYDOĞANLI BERKMAN 01.12.2018 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü 13 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul 212 348 20 00 212 336 30 62 FonHizmet@denizbank.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
ATAKAN IŞIK YÖNETMEN 212 348 36 74 Atakan.Isik@denizbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963913
BIST
18:001.425
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:00
|OYLUM
|6,27
|22.952.872
|% 10,00
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|KARYE
|16,50
|20.635.945
|% 10,00
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|YEOTK
|47,12
|485.052.361
|% 9,99
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|YUNSA
|13,23
|23.368.855
|% 9,98
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|BIOEN
|35,08
|390.578.184
|% 9,97
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|DOGUB
|5,51
|22.056.285
|% -9,97
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|KTSKR
|70,10
|2.312.108
|% -9,96
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|ISKPL
|8,90
|65.525.265
|% -9,92
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|SELVA
|8,27
|109.478.242
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,87
|798.975
|% -9,55
|
|GARAN
|9,44
|1.307.289.270
|% -1,26
|
|TUPRS
|109,30
|1.145.281.043
|% 2,44
|
|KRDMD
|6,98
|705.086.218
|% -1,27
|
|ORCAY
|19,90
|658.086.781
|% 4,41
|
|SISE
|8,38
|618.619.461
|% -1,41
|
|YKBNK
|2,47
|562.057.195
|% -0,40
|
|GARAN
|9,44
|1.307.289.270
|% -1,26
|
|MRGYO
|1,13
|159.132.936
|% -2,59
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|ODAS
|1,45
|176.422.798
|% -0,68
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|KRDMD
|6,98
|705.086.218
|% -1,27
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|18:00
|Alış
|Satış
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|Dolar
|8,4344
|8,4366
|% 0,06
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|Euro
|9,9740
|9,9799
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,6265
|11,6848
|% 0,13
|
|Frank
|9,1364
|9,1914
|% 0,06
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|Riyal
|2,2414
|2,2526
|% -0,04
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|18:00
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-10,27
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|Altın Gr.
|487
|487
|-2,65
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|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
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|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
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|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|-0,02
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|B. Petrol
|76,09
|76,09
|2,49
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