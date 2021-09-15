***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.09.2021 15:47
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERPİL ASLAN BEKTAŞ 01.08.2020 12 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MERVE AYDOĞANLI BERKMAN 01.12.2018 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü 13 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı
SERKAN TÜRK 26.10.2015 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. /Genel Müdür Yardımcısı 18 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
ATAKAN IŞIK YÖNETMEN 212 348 3674 Atakan.Isik@denizbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963919
BIST
17:061.425
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
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|: 489,47
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490,42
En Düşük
486,49
BIST En Aktif Hisseler17:06
|OYLUM
|6,27
|19.991.573
|% 10,00
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|YEOTK
|47,12
|484.681.951
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.189.337
|% 9,98
|
|BIOEN
|35,08
|387.931.819
|% 9,97
|
|DESPC
|12,46
|55.093.048
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|21.542.191
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.038.718
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.368.091
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.302.662
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,87
|798.975
|% -9,55
|
|GARAN
|9,43
|1.096.239.897
|% -1,36
|
|TUPRS
|109,20
|1.031.832.625
|% 2,34
|
|KRDMD
|6,95
|614.299.279
|% -1,70
|
|ORCAY
|19,97
|550.363.363
|% 4,77
|
|THYAO
|12,22
|520.494.923
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,46
|445.160.686
|% -0,81
|
|MRGYO
|1,12
|151.967.132
|% -3,45
|
|GARAN
|9,43
|1.096.239.897
|% -1,36
|
|ODAS
|1,46
|166.495.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|162.828.905
|% -0,54
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,4445
|8,4493
|% 0,21
|
|Euro
|9,9852
|9,9931
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,6537
|11,7121
|% 0,36
|
|Frank
|9,1519
|9,2071
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2433
|2,2546
|% 0,05
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|17:06
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-7,20
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.283
|7,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|7,45
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|3,61
|
|Çeyrek
|781
|798
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,04
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|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,01
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|B. Petrol
|75,60
|75,60
|2,00
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