***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.09.2021 15:48
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERPİL ASLAN BEKTAŞ 01.08.2020 12 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERKAN TÜRK 26.10.2015 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. /Genel Müdür Yardımcısı 18 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
MERVE AYDOĞANLI BERKMAN 01.12.2018 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü 13 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul 212 348 20 00 212 336 30 62 FonHizmet@denizbank.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
ATAKAN IŞIK YÖNETMEN 212 348 36 74 Atakan.Isik@denizbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963920
BIST
17:061.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
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|Açılış
|: 1.434
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1.420
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En Yüksek
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|: 489,47
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490,42
En Düşük
486,49
BIST En Aktif Hisseler17:06
|OYLUM
|6,27
|20.054.273
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|484.740.002
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.189.337
|% 9,98
|
|BIOEN
|35,08
|388.128.232
|% 9,97
|
|DESPC
|12,46
|55.094.294
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|21.543.849
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.057.435
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.368.207
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.303.133
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,87
|798.975
|% -9,55
|
|GARAN
|9,44
|1.098.486.370
|% -1,26
|
|TUPRS
|109,30
|1.031.898.600
|% 2,44
|
|KRDMD
|6,96
|616.726.173
|% -1,56
|
|ORCAY
|20,08
|551.324.914
|% 5,35
|
|THYAO
|12,23
|521.648.767
|% -1,69
|
|YKBNK
|2,46
|460.043.049
|% -0,81
|
|MRGYO
|1,13
|153.324.050
|% -2,59
|
|GARAN
|9,44
|1.098.486.370
|% -1,26
|
|ODAS
|1,45
|166.518.169
|% -0,68
|
|EKGYO
|1,84
|162.868.382
|% -0,54
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4445
|8,4493
|% 0,21
|
|Euro
|9,9852
|9,9931
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,6532
|11,7117
|% 0,36
|
|Frank
|9,1524
|9,2076
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2434
|2,2546
|% 0,05
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-8,73
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.283
|7,00
|
|Tam
|3.218
|3.299
|5,50
|
|Yarım
|1.555
|1.596
|2,66
|
|Çeyrek
|780
|798
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,01
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|2,09
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