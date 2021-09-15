***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.09.2021 15:54
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,008904 3,25 0 - 0 - 25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963923
BIST
16:421.421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -13,41
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.420
16:428,4438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0122
|Açılış
|: 8,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
16:429,9847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0179
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0097
En Düşük
9,9516
16:42489,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 489,23
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
486,95
BIST En Aktif Hisseler16:42
|OYLUM
|6,27
|19.748.736
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|484.528.151
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.167.997
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|55.065.436
|% 9,97
|
|BIOEN
|35,08
|387.685.172
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|21.352.167
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.037.527
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.335.055
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.258.037
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,87
|798.975
|% -9,55
|
|TUPRS
|108,60
|989.336.570
|% 1,78
|
|GARAN
|9,40
|979.257.119
|% -1,67
|
|KRDMD
|6,90
|571.813.565
|% -2,40
|
|ORCAY
|19,93
|536.290.055
|% 4,56
|
|SISE
|8,41
|490.229.393
|% -1,06
|
|YKBNK
|2,45
|411.792.868
|% -1,21
|
|MRGYO
|1,12
|149.606.890
|% -3,45
|
|ODAS
|1,44
|159.199.483
|% -1,37
|
|GARAN
|9,40
|979.257.119
|% -1,67
|
|KRDMD
|6,90
|571.813.565
|% -2,40
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4416
|8,4438
|% 0,14
|
|Euro
|9,9776
|9,9847
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6631
|11,7216
|% 0,44
|
|Frank
|9,1745
|9,2297
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2480
|2,2593
|% 0,26
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-7,67
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.283
|7,00
|
|Tam
|3.219
|3.301
|6,89
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|3,33
|
|Çeyrek
|780
|798
|1,67
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,00
|
|B. Petrol
|75,56
|75,56
|1,96
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 09 kaybederek (% -0.79 ) 1, 521
-
16:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, MRGYO
-
16:50XU100
Endeks 1, 427 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 9, 226.00 milyon TL de
-
16:50ULAS
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 207, 845 adet işlem
-
16:45XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 9, 051.00 milyon TL de