***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.09.2021 15:55
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERPİL ASLAN BEKTAŞ 01.08.2020 12 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisans
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERKAN TÜRK 26.10.2015 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. /Genel Müdür Yardımcısı 18 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisans
MERVE AYDOĞANLI BERKMAN 01.12.2018 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi - Bölüm Müdürü 13 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisans
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Büyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul 212 348 20 00 212 336 30 62 FonHizmet@denizbank.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
ATAKAN IŞIK YÖNETMEN 212 348 36 74 Atakan.Isik@denizbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963925
BIST
16:411.421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -13,62
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.420
16:418,4481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0165
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
16:419,9868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0200
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0097
En Düşük
9,9516
16:41488,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,97
|Açılış
|: 488,50
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
486,95
BIST En Aktif Hisseler16:41
|OYLUM
|6,27
|19.684.155
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|484.514.580
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.148.218
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|55.039.931
|% 9,97
|
|BIOEN
|35,08
|387.566.566
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|21.324.281
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.036.195
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.333.479
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.257.979
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,87
|798.975
|% -9,55
|
|TUPRS
|108,90
|972.314.279
|% 2,06
|
|GARAN
|9,44
|943.961.811
|% -1,26
|
|KRDMD
|6,91
|567.978.992
|% -2,26
|
|ORCAY
|20,22
|533.551.220
|% 6,09
|
|SISE
|8,42
|487.136.434
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,45
|407.760.224
|% -1,21
|
|MRGYO
|1,12
|149.606.890
|% -3,45
|
|ODAS
|1,45
|158.981.465
|% -0,68
|
|GARAN
|9,44
|943.961.811
|% -1,26
|
|KRDMD
|6,91
|567.978.992
|% -2,26
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4458
|8,4481
|% 0,20
|
|Euro
|9,9813
|9,9868
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,6539
|11,7124
|% 0,36
|
|Frank
|9,1674
|9,2226
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2467
|2,2579
|% 0,20
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-6,46
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|4,36
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|2,11
|
|Çeyrek
|780
|798
|1,05
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,85
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|1,76
|
Seans Raporu
16:41
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-
16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 09 kaybederek (% -0.79 ) 1, 521
-
16:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, MRGYO
-
16:50XU100
Endeks 1, 427 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 9, 226.00 milyon TL de
-
16:50ULAS
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 207, 845 adet işlem
-
16:45XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 9, 051.00 milyon TL de