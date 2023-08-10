***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMurat ÖZKAN 22.06.2023 (2018-2021)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-İş Geliştirme ve Proje Bölüm Müdürü/ (2021-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Yatırım ve Emeklilik Fonları İş Geliştirme Şirket Genel Müdür Yardımcıs 18 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar LisansıHabib YILDIRIM 22.06.2023 (2016-2019)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi / (2019-2020) Turk Holding A.Ş. - Hazine / (2020-2021)-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Hazine / (2021-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Portföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme LisansıBahadır DOĞUŞ 22.06.2023 (2013-2018)-Deniz Yatırım A.Ş.-Stratejist / (2018-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Hisse Senedi Fonları Fon Yöneticisi 27 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar LisansıErkan BOZBAYINDIR 22.06.2023 (06.2016-11.2017)- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen / (11.2017-12.2019)-Akyatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetici / (01.2020-06.2023)-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen /(06.2023-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü 10 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar LisansıAbdülaziz AY 22.06.2023 ( 09/2022-01/2023)-Emlak Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen 8 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansıİbrahim YALÇIN 22.06.2023 (2017/07-2022/09)-Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen, Uzman, Uzman Yardımcısı / (01/2023-Halen)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi 6 SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı-Kredi Derecelendirmesi Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183802BIST