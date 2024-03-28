***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.03.2024 17:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MERVE AYDOĞANLI BERKMAN 22.06.2023 (2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Bölüm Müdürü/ (2018-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni 15 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Erkan BOZBAYINDIR 10.11.2023 (06.2023-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü / (01.2020-06.2023)-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen/ (11.2017-12.2019)-Akyatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetici/ (06.2016-11.2017)- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen 10 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Fevzi ÇEVİK 12.03.2024 (03.2024-Halen)Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi/(01.2022- 03.2024) Medipol Üniv./İstanbul Tic. Üniv./Acıbadem Üniv.- Öğretim Görevlisi / (2019- 2022 İntercity Filo- Kurumsal İlişkiler Direktörü 18 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Kredi Derecelendirme Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263801
BIST
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17:169.057
En Düşük
|Değişim
|: 2,84%
|| 249,99
|Açılış
|: 8.864
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|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.071
17:1632,3202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0694
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
17:1635,1281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0065
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
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35,2158
En Düşük
34,8851
17:162.293,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 15,55
|Açılış
|: 2.293,09
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
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2.304,45
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler17:14
|MEPET
|12,87
|17.710.983
|% 10,00
|
|LINK
|390,50
|70.005.220
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|465.553.965
|% 10,00
|
|TMSN
|158,40
|672.623.318
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.629.632
|% 10,00
|
|KSTUR
|5.495,00
|7.418.250
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|224.228.842
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|143.097.563
|% -9,97
|
|ERSU
|41,02
|120.074.363
|% -9,96
|
|BRKVY
|203,80
|11.078.287
|% -9,94
|
|THYAO
|292,50
|9.514.612.209
|% 3,45
|
|ISCTR
|11,24
|4.267.499.313
|% 3,69
|
|AGROT
|37,22
|3.988.614.507
|% -4,95
|
|YKBNK
|27,54
|3.464.550.747
|% 4,24
|
|TUPRS
|174,60
|3.387.207.161
|% 2,89
|
|ISCTR
|11,24
|4.267.499.313
|% 3,69
|
|ZOREN
|5,60
|1.101.897.901
|% 1,63
|
|YKBNK
|27,54
|3.464.550.747
|% 4,24
|
|PEKGY
|12,58
|1.320.409.290
|% 9,97
|
|EKGYO
|9,66
|1.131.988.430
|% 2,44
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3121
|32,3180
|% 0,21
|
|Euro
|35,0963
|35,1229
|% 0,00
|
|Sterlin
|40,8687
|41,0735
|% -0,51
|
|Frank
|35,8713
|36,0511
|% -0,24
|
|Riyal
|8,6217
|8,6650
|% -0,55
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,58
|24,62
|% 0,66
|
|Platin
|908,70
|910,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.014,54
|1.019,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,31
|86,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.206,86
|2.207,23
|% 0,66
|