***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.03.2024 11:29
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MERVE AYDOĞANLI BERKMAN 22.06.2023 (2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Bölüm Müdürü/ (2018-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni 15 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Erkan BOZBAYINDIR 10.11.2023 (06.2023-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü / (01.2020-06.2023)-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen/ (11.2017-12.2019)-Akyatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetici/ (06.2016-11.2017)- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen 10 SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Fevzi ÇEVİK 12.03.2024 (03.2024-Halen)Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi/(01.2022- 03.2024) Medipol Üniv./İstanbul Tic. Üniv./Acıbadem Üniv.- Öğretim Görevlisi / (2019- 2022 İntercity Filo- Kurumsal İlişkiler Direktörü 18 SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı-Kredi Derecelendirme Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264168
BIST
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15:459.105
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 24,97
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
15:4532,3827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0653
|Açılış
|: 32,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
15:4535,0883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0232
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
15:452.325,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,22
|Açılış
|: 2.325,64
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler15:45
|BSOKE
|25,52
|197.227.312
|% 10,00
|
|ALVES
|63,25
|921.940.457
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|16.173.777
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|21.620.876
|% 10,00
|
|DITAS
|24,22
|41.110.390
|% 9,99
|
|SODSN
|214,40
|9.339.693
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|547.911.510
|% -9,97
|
|NTHOL
|26,72
|157.417.458
|% -9,97
|
|EUKYO
|25,86
|14.450.679
|% -9,96
|
|ENSRI
|27,00
|123.919.890
|% -9,94
|
|SASA
|43,54
|6.950.164.433
|% 1,26
|
|THYAO
|297,25
|6.335.738.766
|% -0,17
|
|ISCTR
|11,43
|2.851.566.694
|% 1,78
|
|AGROT
|37,12
|2.579.964.107
|% 5,28
|
|AKBNK
|47,04
|2.266.757.188
|% 0,56
|
|ZOREN
|5,90
|2.190.978.500
|% 3,87
|
|ISCTR
|11,43
|2.851.566.694
|% 1,78
|
|SASA
|43,54
|6.950.164.433
|% 1,26
|
|EKGYO
|9,96
|1.089.818.811
|% 3,00
|
|PEKGY
|13,71
|1.178.048.299
|% 8,98
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3763
|32,3827
|% 0,20
|
|Euro
|35,0202
|35,0883
|% 0,07
|
|Sterlin
|41,1453
|41,3515
|% 0,82
|
|Frank
|36,1369
|36,3180
|% 0,79
|
|Riyal
|8,6760
|8,7195
|% 0,60
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:45
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-
16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 6 artarak (% 0.03 ) 9, 860
-
16:00
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, THYAO, ISCTR
-
16:00XU100
Endeks 9, 110 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 63, 220.00 milyon TL de
-
16:00MOGAN
Yüzde 7.89 oranında artışla 18.45 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 674, 599 adet işlem
-
15:59VKING
Yüzde 6.48 oranında artışla 42.40 lira fiyatla işlem gören hissede 448, 226 adet işlem