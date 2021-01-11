***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 18:05
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,27
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,27
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
182975,23
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 50,43
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 88,7
- Kurucu (%)
% 50,43
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 38,28
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,23
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,33
d) Diğer Giderler (%)
% 6,73
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020 4.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900573
BIST
17:591.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,69
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:597,4985
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,1253
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:599,1121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0865
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:59444,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 6,47
|Açılış
|: 444,59
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:59
|FROTO
|148,50
|301.026.982
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.559.571
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|154.429.589
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|564.516
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|995.425
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.408.595
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|1.229.690
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.455.903
|% -9,86
|
|KOZAL
|120,00
|3.569.200.495
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,50
|2.025.416.175
|% -1,57
|
|GARAN
|10,45
|1.576.001.809
|% -2,88
|
|SKBNK
|1,62
|1.250.539.868
|% 0,62
|
|TCELL
|16,80
|1.188.017.983
|% -0,30
|
|EKGYO
|2,50
|2.025.416.175
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,62
|1.250.539.868
|% 0,62
|
|IHLGM
|1,36
|331.837.825
|% -2,86
|
|OZGYO
|2,67
|628.797.275
|% 5,12
|
|DOHOL
|3,45
|675.367.084
|% 1,77
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4930
|7,4985
|% 1,70
|
|Euro
|9,1031
|9,1121
|% 0,96
|
|Sterlin
|10,0623
|10,1128
|% 0,92
|
|Frank
|8,3788
|8,4293
|% 1,00
|
|Riyal
|1,9931
|2,0031
|% 1,72
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-2,15
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,18
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,19
|55,19
|-0,80
|