***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 18:06
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,14
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,14
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
39277,99
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 5,88
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 11,75
- Kurucu (%)
% 5,88
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 5,88
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,26
c) Saklama Ücreti (%)
% 7,37
d) Diğer Giderler (%)
% 80,62
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020 4.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900575
BIST
17:561.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,28
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:567,5055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,1323
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:569,1290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1034
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:56444,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,27
|Açılış
|: 444,35
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:55
|FROTO
|148,50
|300.027.874
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.519.338
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.310.497
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|154.401.776
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.132.714
|% 10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|SANFM
|15,00
|1.016.300
|% -8,03
|
|TDGYO
|10,82
|27.207.871
|% -6,56
|
|GLBMD
|6,30
|26.778.534
|% -5,69
|
|KRONT
|40,52
|15.993.941
|% -4,88
|
|ODAS
|3,93
|563.653.800
|% -1,01
|
|TKNSA
|14,28
|479.694.492
|% 2,81
|
|TURSG
|7,17
|449.728.136
|% 0,14
|
|IHLGM
|1,36
|306.867.251
|% -2,86
|
|SOKM
|14,18
|303.851.177
|% 1,29
|
|IHLGM
|1,36
|306.867.251
|% -2,86
|
|ODAS
|3,93
|563.653.800
|% -1,01
|
|PEKGY
|2,57
|187.618.252
|% -3,02
|
|TURSG
|7,17
|449.728.136
|% 0,14
|
|HLGYO
|3,29
|129.058.640
|% -0,60
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4967
|7,5051
|% 1,79
|
|Euro
|9,1057
|9,1184
|% 1,03
|
|Sterlin
|10,0647
|10,1151
|% 0,94
|
|Frank
|8,3827
|8,4332
|% 1,05
|
|Riyal
|1,9929
|2,0029
|% 1,71
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-6,23
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,27
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|