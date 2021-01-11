***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
11.01.2021 18:06
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,05
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,02
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1225480,88
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 38,37
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 76,75
- Kurucu (%)
% 38,37
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 38,37
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 19,21
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,66
d) Diğer Giderler (%)
% 1,38
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2020 4.3.Dönem
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900580
BIST
17:561.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,16
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
17:567,5049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,1317
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
17:569,1239
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0983
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
17:56443,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,41
|Açılış
|: 443,53
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler17:54
|FROTO
|148,50
|300.250.475
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.322.894
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.519.338
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|154.401.776
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.136.611
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.414.618
|% -9,86
|
|KOZAL
|120,50
|3.523.821.434
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,49
|1.987.946.968
|% -1,97
|
|GARAN
|10,40
|1.525.229.685
|% -3,35
|
|SKBNK
|1,62
|1.244.838.019
|% 0,62
|
|TCELL
|16,78
|1.173.036.677
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,49
|1.987.946.968
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,62
|1.244.838.019
|% 0,62
|
|IHLGM
|1,36
|323.647.188
|% -2,86
|
|OZGYO
|2,67
|617.609.533
|% 5,12
|
|TSKB
|1,81
|347.017.321
|% -1,63
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4952
|7,5000
|% 1,72
|
|Euro
|9,1064
|9,1189
|% 1,03
|
|Sterlin
|10,0673
|10,1178
|% 0,97
|
|Frank
|8,3832
|8,4337
|% 1,05
|
|Riyal
|1,9933
|2,0033
|% 1,73
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-8,57
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,32
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|