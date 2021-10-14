***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.10.2021 17:22
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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DKO Kesinleşen Portföy Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970866
BIST
17:361.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,92
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
17:369,1841
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1065
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1965
En Düşük
9,0704
17:3610,6638
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1202
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
17:36530,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 7,11
|Açılış
|: 530,51
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler17:34
|RAYSG
|10,34
|4.730.497
|% 10,00
|
|LUKSK
|54,45
|3.375.846
|% 10,00
|
|KZBGY
|31,76
|189.397.963
|% 9,97
|
|DITAS
|17,79
|45.544.389
|% 9,95
|
|ALCTL
|25,74
|42.963.749
|% 6,89
|
|BAYRK
|9,90
|15.191.680
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.165.171
|% -9,95
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|PRKAB
|17,54
|128.533.229
|% -9,12
|
|OZBAL
|16,64
|193.663.084
|% -8,97
|
|GARAN
|9,31
|1.140.480.520
|% -0,75
|
|FROTO
|171,30
|1.098.412.996
|% -3,55
|
|ASELS
|16,64
|1.074.373.960
|% 2,09
|
|TUPRS
|125,50
|764.740.694
|% 2,20
|
|THYAO
|14,35
|762.334.667
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,40
|366.538.775
|% 0,42
|
|GARAN
|9,31
|1.140.480.520
|% -0,75
|
|ODAS
|1,45
|159.754.862
|% -2,03
|
|VAKBN
|3,42
|362.049.912
|% 3,32
|
|EKGYO
|1,83
|189.187.177
|% 0,55
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1891
|9,1921
|% 1,26
|
|Euro
|10,6423
|10,6943
|% 1,43
|
|Sterlin
|12,5308
|12,5937
|% 1,31
|
|Frank
|9,9034
|9,9631
|% 1,16
|
|Riyal
|2,4384
|2,4506
|% 1,01
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|3,70
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,04
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,33
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,90
|0,15
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|0,66
|
Seans Raporu
17:34
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17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VAKBN, DOHOL, TUPRS
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17:46XU050
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AVHOL, RAYSG, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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