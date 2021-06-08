***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2021 16:08
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941084
BIST
16:301.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
16:3010,4799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0249
|Açılış
|: 18,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9000
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:307,6665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0617
|Açılış
|: 7,6665
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7282
|
7,7528
En Düşük
7,6178
16:30523,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,38
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:28
|ATATP
|31,94
|22.919.505
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.126.498
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.277.331
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.170.098
|% 9,95
|
|TUCLK
|12,06
|72.995.967
|% 9,94
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,58
|18.646.029
|% -8,53
|
|YAYLA
|3,92
|17.959.363
|% -7,33
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|NTHOL
|5,12
|127.008.119
|% -6,74
|
|KOZAL
|127,90
|797.305.150
|% 2,08
|
|GARAN
|8,31
|794.130.358
|% 0,24
|
|THYAO
|14,34
|709.715.778
|% 0,42
|
|SASA
|34,52
|445.787.199
|% 2,19
|
|SISE
|8,21
|400.906.011
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,27
|386.359.085
|% 1,34
|
|GARAN
|8,31
|794.130.358
|% 0,24
|
|IHLGM
|1,19
|106.224.016
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,99
|161.226.239
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|105.931.697
|% 1,44
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5995
|8,6016
|% -0,13
|
|Euro
|10,4751
|10,4814
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,1245
|12,1853
|% -0,40
|
|Frank
|9,5571
|9,6146
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2854
|2,2969
|% -0,18
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-6,85
|
|Altın Gr.
|523
|524
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.447
|3.534
|-5,62
|
|Yarım
|1.666
|1.709
|-2,72
|
|Çeyrek
|836
|855
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,20
|71,20
|-0,27
|