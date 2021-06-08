***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2021 16:11
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941089
BIST
16:301.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
16:308,6006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0120
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
16:3010,4799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0249
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
16:30523,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,45
|Açılış
|: 523,48
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler16:30
|ATATP
|31,94
|22.926.213
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.126.498
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.277.331
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.309.129
|% 9,95
|
|YESIL
|3,55
|4.288.272
|% 9,94
|
|METUR
|20,44
|18.792.205
|% -9,16
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|YAYLA
|3,92
|17.998.371
|% -7,33
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|NTHOL
|5,12
|127.095.123
|% -6,74
|
|GARAN
|8,33
|869.352.226
|% 0,48
|
|KOZAL
|127,70
|801.298.304
|% 1,92
|
|THYAO
|14,34
|713.796.486
|% 0,42
|
|SASA
|34,52
|448.087.409
|% 2,19
|
|YKBNK
|2,28
|411.858.392
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,28
|411.858.392
|% 1,79
|
|GARAN
|8,33
|869.352.226
|% 0,48
|
|IHLGM
|1,19
|106.259.122
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,99
|162.075.087
|% 0,00
|
|TSKB
|1,42
|109.567.070
|% 2,16
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5990
|8,6006
|% -0,14
|
|Euro
|10,4734
|10,4799
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,1249
|12,1857
|% -0,39
|
|Frank
|9,5563
|9,6138
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2860
|2,2975
|% -0,16
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-6,11
|
|Altın Gr.
|523
|524
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|3.465
|3.517
|-1,00
|
|Tam
|3.445
|3.532
|-7,37
|
|Yarım
|1.665
|1.709
|-3,57
|
|Çeyrek
|835
|854
|-1,78
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,75
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,38
|71,38
|-0,09
|