***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.01.2021 17:59
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 16.984.360,02 TRY 99,91
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 11.365,50 TRY 0,06
DENİZBANK A.Ş. 1.424,40 TRY 0,01
NESLİHAN DEMİREL 2.849,42 TRY 0,02
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 0,33 TRY 0,00
DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 0,33 TRY 0,00
TOPLAM 17000000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897862
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.523
En Düşük
1.506
18:057,3838
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0779
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3934
En Düşük
7,2382
18:059,0829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0743
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0829
En Düşük
8,8939
18:05454,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,37
|Açılış
|: 454,20
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
454,31
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|8,03
|2.190.996
|% 10,00
|
|CMBTN
|346,60
|36.223.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.487,10
|4.803.411
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.924.296
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.803.861
|% 10,00
|
|OLMIP
|8,75
|6.633.428
|% -9,98
|
|NIBAS
|44,56
|29.231.421
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|13.542.869
|% -9,97
|
|OYAYO
|8,44
|110.025.014
|% -8,66
|
|ISKUR
|351.000,00
|351.000
|% -7,63
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|GARAN
|10,52
|1.746.473.738
|% 1,06
|
|GUBRF
|72,40
|1.551.840.995
|% 4,55
|
|ASELS
|18,96
|1.295.358.120
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,54
|1.149.748.539
|% 2,45
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 9,70
|
|TSKB
|1,86
|823.958.767
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,55
|591.895.860
|% -1,27
|
|DOHOL
|3,43
|1.014.248.396
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3811
|7,3838
|% 1,07
|
|Euro
|9,0679
|9,0829
|% 0,82
|
|Sterlin
|9,9559
|10,0058
|% 0,41
|
|Frank
|8,2906
|8,3405
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9562
|1,9660
|% 0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-1,36
|
|Altın Gr.
|453
|454
|2,70
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,27
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|0,03
|
|B. Petrol
|54,59
|54,59
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 49 artarak (% 1.12 ) 1, 676
-
17:57XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 31, 391.00 milyon TL de
-
17:57TEKTU
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 066, 959 adet işlem
-
17:55OTKAR
Yüzde 9.98 oranında artışla 430.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 377 adet işlem
-
17:53KRTEK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 946 adet işlem