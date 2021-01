***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 16.984.360,02 TRY 99,91DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 11.365,50 TRY 0,06DENİZBANK A.Ş. 1.424,40 TRY 0,01NESLİHAN DEMİREL 2.849,42 TRY 0,02DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 0,33 TRY 0,00DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 0,33 TRY 0,00TOPLAM 17000000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897862BIST