***ERBOS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
05.07.2021 18:17
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS.E) payında 06/07/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" önleyici tedbiri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 05/08/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946362
BIST
18:051.393
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|11,77
|8.811.112
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.794.158
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.702.954
|% 10,00
|
|ESEN
|31,78
|123.885.093
|% 9,97
|
|BIOEN
|24,74
|216.613.905
|% 9,96
|
|PKENT
|2.304,00
|2.380.884
|% -10,00
|
|TACTR
|31,42
|1.205.363
|% -9,97
|
|METUR
|5,04
|69.384.966
|% -6,67
|
|DIRIT
|3,75
|213.605
|% -5,78
|
|KERVN
|0,64
|789.419
|% -4,48
|
|THYAO
|14,12
|1.207.930.659
|% 2,77
|
|GARAN
|8,64
|1.033.370.146
|% 2,86
|
|KOZAL
|111,40
|806.968.901
|% -1,24
|
|SASA
|29,54
|690.158.596
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,92
|386.192.519
|% 2,67
|
|GARAN
|8,64
|1.033.370.146
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,23
|255.931.527
|% 1,83
|
|PEKGY
|1,29
|142.092.243
|% 6,61
|
|THYAO
|14,12
|1.207.930.659
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,90
|134.023.471
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6616
|8,6661
|% -0,16
|
|Euro
|10,2693
|10,2882
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9513
|12,0113
|% -0,15
|
|Frank
|9,3533
|9,4096
|% -0,38
|
|Riyal
|2,3015
|2,3131
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,09
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,49
|0,01
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|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,01
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|B. Petrol
|76,18
|76,18
|0,01
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