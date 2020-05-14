***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.05.2020 10:21
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERBOS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844883
BIST
10:4399.932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -227,56
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.380
En Düşük
99.564
10:436,9659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0095
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
10:437,5337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0050
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5213
10:43384,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,12
|Açılış
|: 384,13
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,73
|37.264
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|127.083
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|3.276.421
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|3.276.421
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|78.364
|% 10,00
|
|SERVE
|4,09
|377.527
|% -9,91
|
|SAFKR
|4,20
|382.070
|% -6,46
|
|BMELK
|3,90
|180.395
|% -6,02
|
|BEYAZ
|3,91
|114.774
|% -6,01
|
|HATEK
|10,04
|2.052.870
|% -5,10
|
|ASELS
|29,00
|294.219.432
|% 1,19
|
|GARAN
|7,81
|217.086.029
|% -1,14
|
|ECILC
|6,46
|175.473.014
|% 8,39
|
|TTKOM
|7,42
|113.729.954
|% -1,46
|
|ISFIN
|3,87
|100.080.420
|% 0,00
|
|YGYO
|0,62
|24.709.493
|% 5,08
|
|KRDMD
|2,44
|70.539.013
|% 0,00
|
|GARAN
|7,81
|217.086.029
|% -1,14
|
|ECILC
|6,46
|175.473.014
|% 8,39
|
|ISFIN
|3,87
|100.080.420
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4725
|8,5150
|% -0,44
|
|Frank
|7,1206
|7,1635
|% -0,34
|
|Riyal
|1,8461
|1,8554
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-0,02
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.513
|-5,10
|
|Tam
|2.545
|2.579
|-5,20
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-2,60
|
|Çeyrek
|621
|631
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,85
|29,85
|0,66
|
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