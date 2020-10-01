***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 10:43
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877692
BIST
10:341.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,94
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.147
10:347,7097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0116
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:349,0512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0050
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:34468,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,87
|Açılış
|: 468,87
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:34
|KENT
|367,50
|762.930
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|DYOBY
|9,60
|29.999.480
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|89.216.239
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|2.741.405
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|SISE
|7,08
|515.028.577
|% -3,28
|
|ASELS
|19,67
|378.217.537
|% 1,81
|
|GARAN
|7,14
|302.036.402
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,37
|146.210.740
|% -0,59
|
|GUBRF
|33,08
|140.124.360
|% 2,99
|
|SISE
|7,08
|515.028.577
|% -3,28
|
|KRDMD
|3,37
|146.210.740
|% -0,59
|
|GARAN
|7,14
|302.036.402
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,15
|83.876.021
|% 0,94
|
|ODAS
|2,83
|96.127.392
|% -0,35
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7031
|7,7097
|% -0,15
|
|Euro
|9,0370
|9,0512
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,9221
|9,9718
|% -0,04
|
|Frank
|8,3261
|8,3763
|% -0,06
|
|Riyal
|2,0448
|2,0551
|% -0,13
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|11,67
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,09
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|-0,25
|