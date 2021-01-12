***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2021 10:51
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERBOS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901465
BIST
11:121.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,15
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.545
11:127,4599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0243
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4858
En Düşük
7,4190
11:129,0716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0279
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1032
En Düşük
9,0349
11:12446,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,13
|Açılış
|: 446,12
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler11:12
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|27.967.740
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|MZHLD
|37,12
|72.013
|% 9,95
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|LUKSK
|35,30
|4.300.449
|% -9,25
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,61
|10.115.810
|% -8,14
|
|SISE
|7,47
|624.255.344
|% 2,33
|
|GARAN
|10,59
|456.320.097
|% 0,86
|
|KOZAL
|121,90
|374.499.810
|% 1,50
|
|KARSN
|3,82
|362.422.911
|% 3,24
|
|TSKB
|1,87
|345.266.153
|% 3,31
|
|TSKB
|1,87
|345.266.153
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,49
|256.914.203
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,64
|157.668.381
|% 0,61
|
|KARSN
|3,82
|362.422.911
|% 3,24
|
|SISE
|7,47
|624.255.344
|% 2,33
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4532
|7,4599
|% -0,32
|
|Euro
|9,0659
|9,0716
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0687
|10,1191
|% -0,21
|
|Frank
|8,3391
|8,3893
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9804
|1,9903
|% -0,43
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|11,51
|
|Altın Gr.
|446
|446
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,10
|
|B. Petrol
|56,10
|56,10
|0,44
|
Seans Raporu
11:12
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11:27TLMAN
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11:25XU100
Endeks 1, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 8, 238.00 milyon TL de
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11:24CIMSA
Yüzde 4.04 oranında artışla 20.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 443, 566 adet işlem
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11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, MGROS, KRDMD
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11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, SISE, DOHOL