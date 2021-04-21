***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 13:12
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERBOS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929979
BIST
16:031.341
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -24,34
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
16:038,1810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0738
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
16:039,8402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0713
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
16:03468,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,09
|Açılış
|: 468,91
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler16:01
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.672.289
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.799.747
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|11.216.394
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|KRTEK
|11,92
|3.956.440
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,66
|4.535.040
|% -9,96
|
|PETKM
|6,46
|827.675.667
|% -1,67
|
|EREGL
|18,25
|818.004.125
|% 0,11
|
|GARAN
|6,98
|772.322.184
|% -1,55
|
|KRDMD
|7,04
|492.451.506
|% -2,22
|
|THYAO
|10,91
|383.976.028
|% -2,24
|
|YKBNK
|2,07
|322.997.492
|% -2,36
|
|PETKM
|6,46
|827.675.667
|% -1,67
|
|GARAN
|6,98
|772.322.184
|% -1,55
|
|ODAS
|2,45
|223.671.315
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,83
|152.165.002
|% -0,54
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1753
|8,1788
|% 0,88
|
|Euro
|9,8307
|9,8395
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,3445
|11,4014
|% 0,66
|
|Frank
|8,8743
|8,9277
|% 0,60
|
|Riyal
|2,1745
|2,1854
|% 0,87
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|8,29
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,86
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,12
|
|B. Petrol
|65,41
|65,41
|-1,16
|