***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2021 10:03
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955262
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
0
En Düşük
0
18:058,5457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0258
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5481
En Düşük
8,5140
18:0510,1136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0067
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1257
En Düşük
10,0744
18:05494,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,46
|Açılış
|: 494,65
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
495,16
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5437
|8,5457
|% 0,30
|
|Euro
|10,1024
|10,1136
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,8559
|11,9153
|% 0,21
|
|Frank
|9,3762
|9,4327
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2710
|2,2824
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-4,58
|
|Altın Gr.
|494
|495
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,02
|
|B. Petrol
|71,78
|71,78
|0,49
|