***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2021 13:51
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERBOS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964835
BIST
16:391.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,43
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.385
16:398,6538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0266
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6658
En Düşük
8,6023
16:3910,1539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0367
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1821
En Düşük
10,0882
16:39494,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,76
|Açılış
|: 494,02
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler16:38
|YEOTK
|60,50
|18.978.911
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|1.002.675
|% 10,00
|
|UNLU
|6,39
|123.556.445
|% 9,98
|
|PENTA
|163,30
|13.227.929
|% 9,97
|
|BURCE
|22,80
|27.042.034
|% 9,93
|
|NUGYO
|10,72
|87.566.290
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,23
|59.027.074
|% -9,72
|
|NIBAS
|8,79
|15.201.244
|% -7,38
|
|BJKAS
|6,30
|177.313.432
|% -6,94
|
|KTSKR
|60,65
|45.714.176
|% -5,60
|
|THYAO
|13,08
|926.852.415
|% 0,23
|
|GARAN
|9,25
|630.676.642
|% 0,76
|
|TRILC
|13,16
|608.377.247
|% -2,08
|
|EREGL
|16,43
|575.176.859
|% 2,30
|
|KRDMD
|6,31
|472.268.172
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|234.159.910
|% 0,42
|
|KRDMD
|6,31
|472.268.172
|% 0,00
|
|THYAO
|13,08
|926.852.415
|% 0,23
|
|GARAN
|9,25
|630.676.642
|% 0,76
|
|PETKM
|6,23
|410.190.822
|% 1,63
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6515
|8,6552
|% 0,32
|
|Euro
|10,1507
|10,1555
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,7501
|11,8090
|% -0,00
|
|Frank
|9,3406
|9,3969
|% 0,40
|
|Riyal
|2,3000
|2,3116
|% 0,29
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|0,62
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|3,00
|
|Tam
|3.255
|3.337
|5,45
|
|Yarım
|1.573
|1.614
|2,63
|
|Çeyrek
|789
|807
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,11
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|1,30
|