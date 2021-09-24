***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 14:14
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERBOS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965126
BIST
14:381.381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -20,80
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.380
14:388,8428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0809
|Açılış
|: 8,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
14:3810,3757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0666
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
14:38498,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 7,45
|Açılış
|: 498,51
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler14:38
|YEOTK
|73,20
|161.176.752
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.282.804
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|24.206.781
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|7.208.861
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|720.918
|% 8,89
|
|ISBIR
|55,55
|2.672.557
|% -9,97
|
|KTSKR
|54,05
|11.635.817
|% -9,31
|
|AGYO
|2,99
|30.286.013
|% -8,84
|
|DESPC
|9,80
|15.265.534
|% -7,98
|
|DIRIT
|5,05
|103.648
|% -7,34
|
|GARAN
|8,83
|1.375.357.929
|% -3,81
|
|KIMMR
|3,95
|757.426.739
|% -6,62
|
|THYAO
|13,44
|640.132.498
|% 0,83
|
|SISE
|8,14
|426.191.426
|% -1,21
|
|AKBNK
|5,13
|378.863.710
|% -3,21
|
|KIMMR
|3,95
|757.426.739
|% -6,62
|
|YKBNK
|2,31
|373.642.945
|% -3,35
|
|GARAN
|8,83
|1.375.357.929
|% -3,81
|
|EKGYO
|1,79
|218.351.165
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,13
|378.863.710
|% -3,21
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8417
|8,8428
|% 0,92
|
|Euro
|10,3612
|10,3757
|% 0,65
|
|Sterlin
|12,0602
|12,1207
|% 0,63
|
|Frank
|9,5348
|9,5922
|% 1,02
|
|Riyal
|2,3506
|2,3624
|% 0,93
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|10,37
|
|Altın Gr.
|499
|499
|7,69
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|48,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|43,91
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|21,24
|
|Çeyrek
|796
|814
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,62
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,08
|
|B. Petrol
|77,16
|77,16
|-0,07
|
Seans Raporu
14:38
daha fazla
-
14:49BMSCH
Yüzde -5.60 oranında düşüşle 7.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 658, 852 adet işlem
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14:48SOKM
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 11.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 266, 085 adet işlem
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14:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, AKBNK
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14:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 74 kaybederek (% -1.44 ) 1, 212
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14:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YEOTK, OYLUM, RALYH, GARFA, KERVN