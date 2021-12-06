***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2021 17:10
***ERBOS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERBOS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERBOS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981238
BIST
17:041.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 14,39
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.926
En Düşük
1.899
17:0413,8058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0872
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
17:0415,6063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0701
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
17:04789,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 2,92
|Açılış
|: 789,45
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler17:04
|RAYSG
|14,96
|4.071.041
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.886,50
|254.191.642
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|189.628
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|16.866.448
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.324.708
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|272.946.524
|% -10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|EDATA
|13,55
|63.936.934
|% -9,97
|
|NUGYO
|6,87
|170.443.618
|% -9,96
|
|GARAN
|11,85
|2.460.779.762
|% 1,63
|
|SISE
|13,56
|2.062.143.761
|% 2,34
|
|THYAO
|18,47
|1.308.052.613
|% -0,32
|
|PETKM
|8,42
|1.195.676.932
|% 2,68
|
|KRDMD
|9,35
|1.134.326.515
|% 0,21
|
|TSKB
|1,63
|539.400.123
|% 2,52
|
|YKBNK
|3,52
|976.393.307
|% 2,33
|
|ODAS
|1,66
|371.871.404
|% 1,84
|
|GARAN
|11,85
|2.460.779.762
|% 1,63
|
|SKBNK
|1,23
|225.375.998
|% 1,65
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8005
|13,8058
|% 0,64
|
|Euro
|15,5906
|15,6063
|% 0,45
|
|Sterlin
|18,2505
|18,3420
|% 0,78
|
|Frank
|14,9015
|14,9913
|% 0,11
|
|Riyal
|3,6680
|3,6864
|% 0,61
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-3,23
|
|Altın Gr.
|790
|790
|3,70
|
|Cumhuriyet
|5.228
|5.307
|10,00
|
|Tam
|5.200
|5.330
|10,92
|
|Yarım
|2.513
|2.578
|5,28
|
|Çeyrek
|1.261
|1.289
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|72,01
|72,01
|2,13
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 51 artarak (% 1.05 ) 2, 070
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17:18XU100
Endeks 1, 925 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 25, 666.00 milyon TL de
-
17:18BAGFS
Yüzde 9.43 oranında artışla 11.49 lira fiyatla işlem gören hissede 730, 236 adet işlem
-
17:16MEGAP
Yüzde 8.27 oranında artışla 7.59 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 277, 996 adet işlem
-
17:16MEGAP
Yüzde 8.27 oranında artışla 7.59 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 277, 996 adet işlem