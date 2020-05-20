***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıFinansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi12.05.2020Tescil Tarihi20.05.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 12.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 31.03.2020, 30.06.2020 ve 30.09.2020 tarihli finansal tablolarının incelenmesi (sınırlı denetim), 31.12.2020 tarihli mali tablolarının bağımsız denetimi için seçilen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20 Mayıs 2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845945BIST