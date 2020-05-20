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***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

20.05.2020 16:41
GÜNCEL HABERLER



***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.05.2020
Tescil Tarihi
20.05.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar

Şirketimizin 12.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında  31.03.2020, 30.06.2020 ve 30.09.2020 tarihli finansal tablolarının incelenmesi (sınırlı denetim), 31.12.2020 tarihli mali tablolarının bağımsız denetimi için seçilen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20 Mayıs 2020 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845945


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TSGYO 2,42 18.564.992 % 10,00  
CMBTN 82,50 15.602.319 % 10,00  
DAGHL 6,60 6.524.961 % 10,00  
CMENT 32,34 5.434.063 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3144 8,3561 % 0,52  
Frank 7,0078 7,0501 % 0,94  
Riyal 1,8037 1,8127 % 0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.748 1.749 3,83  
Altın Gr. 381 382 1,68  
Cumhuriyet 2.468 2.499 2,40  
Tam 2.540 2.564 2,50  
Yarım 1.240 1.253 1,20  
Çeyrek 620 627 0,60  
Gümüş.Ons 17,49 17,53 0,16  
Gümüş Gr. 3,80 3,81 0,03  
B. Petrol 35,63 35,63 0,98  
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