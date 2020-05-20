***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.05.2020 16:41
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.05.2020
Tescil Tarihi
20.05.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 12.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 31.03.2020, 30.06.2020 ve 30.09.2020 tarihli finansal tablolarının incelenmesi (sınırlı denetim), 31.12.2020 tarihli mali tablolarının bağımsız denetimi için seçilen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20 Mayıs 2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845945
BIST
16:38102.491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 507,71
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
16:386,7969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0254
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
16:387,4593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0557
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4607
En Düşük
7,3878
16:38382,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,07
|Açılış
|: 382,00
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|23,10
|8.440.506
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.564.992
|% 10,00
|
|CMBTN
|82,50
|15.602.319
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|6.524.961
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.434.063
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|148.687.376
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,20
|1.023.674.042
|% 3,29
|
|ASELS
|29,72
|682.162.616
|% 1,78
|
|THYAO
|10,91
|602.324.552
|% 1,02
|
|MGROS
|34,26
|536.118.413
|% 4,01
|
|GARAN
|7,74
|522.907.844
|% -0,13
|
|EKGYO
|1,34
|223.221.333
|% 2,29
|
|GUSGR
|3,20
|281.291.519
|% 3,90
|
|YYAPI
|0,67
|51.192.550
|% 9,84
|
|ALKIM
|13,20
|1.023.674.042
|% 3,29
|
|AFYON
|2,86
|206.910.271
|% 2,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3144
|8,3561
|% 0,52
|
|Frank
|7,0078
|7,0501
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8037
|1,8127
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|3,83
|
|Altın Gr.
|381
|382
|1,68
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.499
|2,40
|
|Tam
|2.540
|2.564
|2,50
|
|Yarım
|1.240
|1.253
|1,20
|
|Çeyrek
|620
|627
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,53
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|35,63
|35,63
|0,98
|