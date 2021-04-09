***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.04.2021 16:13
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
09.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı hesap dönemi denetimi için 31.03.2021, 30.06.2021 ve 30.09.2021 tarihli finansal tablolarının incelenmesi (sınırlı denetim), 31.12.2021 tarihli mali tablolarının ise bağımsız denetim ilke ve standartlarına göre denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla seçilen Bağımsız Denetim Şirketi " Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş." nin seçimi 09.04.2021 Olağan Genel Kurul'da oy birliğiyle kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926255
BIST
16:201.383
En Yüksek
|Değişim
|: -2,34%
|| -33,17
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.374
16:208,1662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0337
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
16:209,7120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0047
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
16:20455,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,62
|Açılış
|: 455,39
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler16:20
|TUREX
|14,52
|319.150
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|596.095
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|43.926.161
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.580.972
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.732.925
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|196.891.540
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|20.407.228
|% -9,81
|
|EREGL
|16,13
|1.003.735.187
|% 1,83
|
|KRDMD
|7,20
|819.229.331
|% -3,10
|
|BJKAS
|10,90
|796.152.937
|% 7,18
|
|GARAN
|6,64
|722.501.424
|% -1,78
|
|KOZAL
|114,50
|580.155.926
|% -2,97
|
|EKGYO
|1,87
|423.205.630
|% -3,11
|
|TSKB
|1,33
|250.793.664
|% -5,67
|
|DOHOL
|3,14
|572.970.733
|% -6,55
|
|YKBNK
|2,11
|289.020.242
|% -3,21
|
|KRDMD
|7,20
|819.229.331
|% -3,10
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1618
|8,1662
|% 0,41
|
|Euro
|9,7033
|9,7120
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,1748
|11,2308
|% 0,30
|
|Frank
|8,7676
|8,8205
|% -0,00
|
|Riyal
|2,1710
|2,1819
|% 0,38
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-19,74
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-4,44
|
|Cumhuriyet
|3.012
|3.058
|-32,00
|
|Tam
|2.998
|3.074
|-33,21
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-16,06
|
|Çeyrek
|727
|743
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,86
|62,86
|-0,34
|