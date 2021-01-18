***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
18.01.2021 18:29
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
LAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Arazi, Arsalar ve Binalar grubundaki gayrimenkuller ve Tesis, Makine ve Cihazlar grubundaki sabit kıymetler
Rapor Tarihi
18.01.2021
Açıklamalar
Şirketimizin 18.01.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereğince,
31.12.2020 Tarihi itibari ile, Şirketimizin Arazi, Arsalar ve Binalar grubundaki gayrimenkullerinin ve Tesis, Makine ve Cihazlar grubundaki sabit kıymetlerinin değerlemeleri SPK Lisanslı Değerleme Şirketlerinden olan LAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.'ye yaptırılmıştır.
LAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. tarafından verilen 18.01.2021 tarihli ekspertiz değerleme raporları sonuçlarının, 2020 Yılı yıllık finansal tablolarımıza yansıtılarak kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903108
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 32,28
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.559
En Düşük
1.509
18:057,4849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0263
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
18:059,0463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0345
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
18:05441,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,05
|Açılış
|: 441,86
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|29,70
|2.363.952
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.493.276
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|12.369.244
|% 10,00
|
|METUR
|25,30
|21.700.236
|% 10,00
|
|INTEM
|55,00
|5.978.088
|% 10,00
|
|UZERB
|88,00
|2.598.437
|% -7,76
|
|TDGYO
|8,79
|61.702.679
|% -7,38
|
|PEGYO
|1,63
|45.392.814
|% -6,52
|
|SILVR
|9,42
|34.420.047
|% -6,45
|
|BASCM
|18,00
|657.347
|% -5,26
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 9,98
|
|DOHOL
|3,59
|1.973.464.059
|% 3,76
|
|KOZAL
|118,20
|1.645.962.701
|% 1,81
|
|GARAN
|10,13
|1.567.958.764
|% 1,10
|
|SISE
|7,80
|1.195.113.653
|% -0,26
|
|DOHOL
|3,59
|1.973.464.059
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,50
|1.159.393.185
|% 2,04
|
|IHLGM
|1,47
|497.127.598
|% 6,52
|
|TSKB
|1,89
|590.786.147
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,27
|2.190.257.685
|% 9,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4754
|7,4849
|% 0,35
|
|Euro
|9,0312
|9,0463
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,1317
|10,1825
|% 0,30
|
|Frank
|8,3634
|8,4138
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9879
|1,9978
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
Seans Raporu
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