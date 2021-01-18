***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiArazi, Arsalar ve Binalar grubundaki gayrimenkuller ve Tesis, Makine ve Cihazlar grubundaki sabit kıymetlerRapor Tarihi18.01.2021AçıklamalarŞirketimizin 18.01.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereğince,31.12.2020 Tarihi itibari ile, Şirketimizin Arazi, Arsalar ve Binalar grubundaki gayrimenkullerinin ve Tesis, Makine ve Cihazlar grubundaki sabit kıymetlerinin değerlemeleri SPK Lisanslı Değerleme Şirketlerinden olan LAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.'ye yaptırılmıştır.LAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. tarafından verilen 18.01.2021 tarihli ekspertiz değerleme raporları sonuçlarının, 2020 Yılı yıllık finansal tablolarımıza yansıtılarak kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903108BIST