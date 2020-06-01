***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.05.2020AçıklamalarŞirketimizin 12.05.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması ile, mevcut kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği, Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 20.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir. 01 Haziran 2020 tarihli 10087 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nin 444. ve 445. sayfalarında ilan edilmiştir.Söz konusu değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 20/05/2020 01/06/2020 10087http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848118BIST