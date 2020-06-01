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***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

01.06.2020 16:18
GÜNCEL HABERLER



***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2020
Açıklamalar

     Şirketimizin 12.05.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması ile, mevcut kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği, Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 20.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir. 01 Haziran 2020 tarihli 10087 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nin 444. ve 445. sayfalarında ilan edilmiştir.
Söz konusu değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 20/05/2020 01/06/2020 10087



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848118


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