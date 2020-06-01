***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
01.06.2020 16:18
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2020
Açıklamalar
Şirketimizin 12.05.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması ile, mevcut kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği, Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 20.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir. 01 Haziran 2020 tarihli 10087 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nin 444. ve 445. sayfalarında ilan edilmiştir.
Söz konusu değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 20/05/2020 01/06/2020 10087
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848118
BIST
16:26106.924
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.403,98
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.193
En Düşük
106.357
16:266,8257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8257
En Düşük
6,7931
16:267,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0247
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6048
En Düşük
7,5388
16:26380,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,77
|Açılış
|: 380,01
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.234.437
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.173
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.628.285
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,50
|7.085.119
|% -7,08
|
|CMBTN
|68,40
|2.848.473
|% -6,49
|
|AYCES
|25,78
|491.980
|% -4,80
|
|ARDYZ
|28,26
|34.768.829
|% -4,59
|
|GARAN
|7,97
|940.719.810
|% 1,92
|
|ASELS
|31,12
|850.475.286
|% 3,11
|
|THYAO
|12,79
|772.109.956
|% 1,51
|
|GSRAY
|3,60
|647.598.424
|% 6,19
|
|EKGYO
|1,56
|554.347.252
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,56
|554.347.252
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,60
|647.598.424
|% 6,19
|
|YKBNK
|2,36
|336.220.039
|% 1,72
|
|GUSGR
|3,50
|438.271.932
|% 4,17
|
|CEMAS
|1,19
|142.620.235
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4359
|8,4782
|% 0,47
|
|Frank
|7,0625
|7,1051
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8119
|1,8210
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|3,61
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.499
|25,20
|
|Tam
|2.533
|2.571
|21,80
|
|Yarım
|1.236
|1.259
|18,40
|
|Çeyrek
|618
|628
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,10
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,96
|0,04
|
|B. Petrol
|37,30
|37,30
|-0,54
|