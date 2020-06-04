***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
04.06.2020 18:13
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Açıklamalar
01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait faaliyet raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849203
BIST
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 425,58
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:056,7669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0355
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:057,6655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0899
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:05371,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 3,71
|Açılış
|: 371,63
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,50
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|10,45
|79.005.468
|% 10,00
|
|PKART
|10,67
|33.148.095
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.497.918
|% 10,00
|
|KRGYO
|3,63
|72.408.461
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|348.970
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.017.011
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.087.220
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.142.087
|% -9,99
|
|THYAO
|12,62
|1.282.066.062
|% 0,72
|
|ASELS
|31,68
|1.119.153.444
|% -0,25
|
|PETKM
|3,86
|1.018.125.112
|% 5,18
|
|GARAN
|8,15
|980.589.711
|% -0,85
|
|EKGYO
|1,66
|628.806.859
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|628.806.859
|% 0,00
|
|PETKM
|3,86
|1.018.125.112
|% 5,18
|
|IHLGM
|1,35
|270.095.446
|% -0,74
|
|KARSN
|1,89
|290.743.939
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|163.624.666
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4927
|8,5353
|% 0,52
|
|Frank
|7,0342
|7,0765
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7940
|1,8030
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|7,47
|
|Altın Gr.
|370
|371
|2,68
|
|Cumhuriyet
|2.409
|2.439
|12,60
|
|Tam
|2.479
|2.510
|12,90
|
|Yarım
|1.210
|1.225
|6,30
|
|Çeyrek
|605
|613
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,53
|39,53
|-0,26
|