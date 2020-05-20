***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.05.2020 16:39
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 14.04.2020
Genel Kurul Tarihi 12.05.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.05.2020
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe MELİKGAZİ
Adres Anbar Mahallesi 895.Sokak No:9 Melikgazi / KAYSERİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış yoklama
2 - Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi.
3 - Divan Heyeti seçimi
4 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - 2019 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
7 - Esas sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadillerin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2020 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi
9 - Yönetim Kurulu'nun, 2019 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilmesi
11 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti
12 - Yönetim Kurulu tarafından, 2020 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması.
13 - 2019 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'unun 395-396'inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
17 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ERBOSAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI VE VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 BİLGİLENDİRME NOTU.docx (3).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları a) SPK 'na göre hazırlanmış gelir tablosundaki 2019 yılı dönem karından yasal kayıtlarda yer alan kardan karşılanmak üzere, brüt 10.000.000,00 TL dağıtılmasına buna göre 1.000.176,25 TL'nin A grubu imtiyazlı hisselere brüt, 8.999.823,75 TL'nin C grubu imtiyazsız hisselere brüt olmak üzere toplam dağıtılacak 10.000.000,00 TL'den 1.500.000,00 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net 8.500.000,00 TL'nin 31.05.2020 tarihine kadar kar payı olarak dağıtılmasına, 899.982,38 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, dağıtımdan sonra bakiyenin de olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
b) Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mahmut ÖZBIYIK, Mehmet ÖZBIYIK ve Şaban ALTUNBAĞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Mahmut ÖZKAN'ın ve Neşe Necmiye TEMİZ'in seçilmelerine, c) Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için seçilen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. arasında imzalanan sözleşmenin kabulüne, karar verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.05.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Kar Dağıtım Tab 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 12.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı 20.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845944
BIST