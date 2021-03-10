***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.03.2021 19:25
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 10.03.2021
Genel Kurul Tarihi 09.04.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe MELİKGAZİ
Adres Anbar Mahallesi 895.Sokak No:9 Melikgazi / KAYSERİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış yoklama
2 - Divan Heyeti seçimi
3 - Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi.
4 - 2020 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - 2020 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2021 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi
8 - Yönetim Kurulu'nun, 2020 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilmesi
10 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti
11 - Yönetim Kurulu tarafından, 2021 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması.
12 - 2020 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'unun 395-396'inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
16 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ERBOSAN 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL İLANI VE VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
EK: 2 BİLGİLENDİRME NOTU.docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu Mahmut ÖZBIYIK'ın başkanlığında toplanarak
Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, Şirket Olağan Genel 09.04.2021 Cuma günü saat 14:00'da Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri adresindeki Şirket Merkezimiz toplantı salonunda yapılmasına,
2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta önce Şirket merkezinde sayın hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulmasına,
Toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletname düzenleyerek toplantıya katılmalarına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917006
BIST