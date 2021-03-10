***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 10.03.2021Genel Kurul Tarihi 09.04.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.04.2021Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe MELİKGAZİAdres Anbar Mahallesi 895.Sokak No:9 Melikgazi / KAYSERİGündem Maddeleri1 - Açılış yoklama2 - Divan Heyeti seçimi3 - Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi.4 - 2020 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması5 - 2020 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2021 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi8 - Yönetim Kurulu'nun, 2020 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilmesi10 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti11 - Yönetim Kurulu tarafından, 2021 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması.12 - 2020 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi15 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'unun 395-396'inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi16 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ERBOSAN 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL İLANI VE VEKALETNAME.pdf - İlan MetniEK: 2 BİLGİLENDİRME NOTU.docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu Mahmut ÖZBIYIK'ın başkanlığında toplanarakAşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, Şirket Olağan Genel 09.04.2021 Cuma günü saat 14:00'da Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri adresindeki Şirket Merkezimiz toplantı salonunda yapılmasına,2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta önce Şirket merkezinde sayın hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulmasına,Toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletname düzenleyerek toplantıya katılmalarına,Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917006BIST