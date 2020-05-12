***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.12.2019İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 20.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 7SPK Başvuru Tarihi 20.12.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.01.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.05.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2019-2023 yılları arasında geçerli olacak şekilde 20.000.000.-TL 'dan 40.000.000.- TL'ya yükseltilmesi amacıyla hazırlanan Esas Sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesi tadil tasarısı müracaatımız Sermaye Piyasası Kurulu'na 20.12.2019 tarih ve 31595 sayı ile kaydedilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilen esas sözleşme tadil metni 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin, başvurumuzun sonuçlanma tarihi esas alınarak, tavan izni 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'nun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülerek 06.01.2020 tarihinde onaylanmıştır.12.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında tadil metni onaylanarak kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK kayıtlı sermaye tavan izni onay yazısı.pdfEK: 2 SPK onaylanan esas sözleşme tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844397BIST