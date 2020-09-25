***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiAtıl gayrimenkulSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüZonguldak ili Ereğli ilçesi – 5.354 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi25/09/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Satış Bedeli2.300.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Yaklaşık %2Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%11,50Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,46Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%3,31Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,38Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih25.09.2020Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiTaşınmazın uzun süredir atıl durumda olması ve şirketimize yeni bakım onarım maliyeti yaratmaması için satışına karar verilmiştir.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı2.290.000 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiÖzel bir karar alınmamıştır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafÖz Üçler Gıda İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili taraf değildirVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKarşılıklı görüşmeler ve pazarlık neticesinde belirlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenleme uyarınca zorunluluk bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme Raporu yoktur.AçıklamalarŞirketimize ait Zonguldak Ereğli'de bulunan ve Yatırım Amaçlı Gayrımenkul şeklinde sınıflandırılan atıl arsa ve üzerindeki taşınmazın uzun süredir atıl durumda olması ve şirketimize yeni bakım onarım maliyeti yaratmaması için 2.300.000 TL bedel ile satışı gerçekleştirilmiş ve satış bedeli nakden tahsil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876793BIST