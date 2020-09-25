***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
25.09.2020 18:12
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Atıl gayrimenkul
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Zonguldak ili Ereğli ilçesi – 5.354 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/09/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Satış Bedeli
2.300.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
Yaklaşık %2
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%11,50
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,46
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%3,31
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,38
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25.09.2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Taşınmazın uzun süredir atıl durumda olması ve şirketimize yeni bakım onarım maliyeti yaratmaması için satışına karar verilmiştir.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
2.290.000 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Özel bir karar alınmamıştır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Öz Üçler Gıda İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Karşılıklı görüşmeler ve pazarlık neticesinde belirlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenleme uyarınca zorunluluk bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme Raporu yoktur.
Açıklamalar
Şirketimize ait Zonguldak Ereğli'de bulunan ve Yatırım Amaçlı Gayrımenkul şeklinde sınıflandırılan atıl arsa ve üzerindeki taşınmazın uzun süredir atıl durumda olması ve şirketimize yeni bakım onarım maliyeti yaratmaması için 2.300.000 TL bedel ile satışı gerçekleştirilmiş ve satış bedeli nakden tahsil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876793
BIST