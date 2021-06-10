***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.06.2021 16:48
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941757
BIST
16:431.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,76
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
16:438,4845
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,1054
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4729
16:4310,3515
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -0,1155
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
16:43516,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,70
|Açılış
|: 516,78
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler16:41
|GSDDE
|6,71
|3.889.928
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|5.916.172
|% 10,00
|
|INTEM
|44,94
|13.755.828
|% 9,99
|
|FENER
|36,54
|430.541.436
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.636.924
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|67.653.686
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.254.317
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.471.577
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|27.393.730
|% -9,95
|
|KOZAL
|129,00
|1.916.170.652
|% 2,79
|
|GARAN
|8,48
|1.250.981.478
|% 1,44
|
|THYAO
|14,49
|927.962.108
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,13
|584.417.267
|% 4,41
|
|KOZAA
|16,46
|479.972.000
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,13
|584.417.267
|% 4,41
|
|YKBNK
|2,30
|472.066.395
|% 1,32
|
|GARAN
|8,48
|1.250.981.478
|% 1,44
|
|IHLAS
|0,63
|60.445.282
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,26
|115.486.395
|% 1,61
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4911
|8,4923
|% -1,14
|
|Euro
|10,3588
|10,3642
|% -0,98
|
|Sterlin
|11,9912
|12,0513
|% -0,80
|
|Frank
|9,4377
|9,4946
|% -1,18
|
|Riyal
|2,2614
|2,2727
|% -0,97
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-0,15
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-5,83
|
|Cumhuriyet
|3.413
|3.465
|-42,00
|
|Tam
|3.397
|3.482
|-42,25
|
|Yarım
|1.642
|1.685
|-20,44
|
|Çeyrek
|823
|842
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,78
|72,78
|0,56
|
Seans Raporu
16:41
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16:46
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16:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATATP, EPLAS, YESIL, MERIT, METUR