***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.08.2020 - 31.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.08.2020 tarihli KAP açıklamasında belirttiğimiz, şirketimizin 300 kWe ve 3386 kWe olmak üzere toplam 3.686 kWe kapasiteli fabrika çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımımızın TEDAŞ tarafından "tesis kabülleri" yapılmış ve Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş. (KCETAŞ) ile "Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşmaları" imzalanmıştır.Mevcut kapasite ve üretim koşullarında şirketimiz toplam elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık %65 lik kısmını karşılaması beklenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919514BIST