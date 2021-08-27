***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2021 09:27
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Özbıyık tarafından şirketimize yapılan bilgilendirme aşağıdaki gibidir
"Sahip olduğum 374.500 adet ERBOS hissesinin satışı Borsa İstanbul'da özel emir yöntemi ile 26.8.2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu satış işlemiyle, satış işlemi öncesinde Erbosan Erciyas Boru San.ve Tic. A.Ş.'de sahip olduğum direkt ve dolaylı paylarımın oranı değişmemiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960705
BIST
14:131.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,59
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
14:138,3949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0069
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
14:139,8728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0087
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
14:13484,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,91
|Açılış
|: 484,04
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler14:13
|DESA
|10,12
|6.879.994
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.208.920
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.075.462
|% 9,98
|
|BALAT
|6,86
|1.628.310
|% 9,94
|
|YAPRK
|33,64
|36.492.995
|% 8,80
|
|SUMAS
|93,90
|1.017.300
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|4.720.766
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,30
|287.596
|% -7,31
|
|UFUK
|22,30
|134.591
|% -7,01
|
|BAGFS
|17,80
|937.963
|% -5,37
|
|THYAO
|12,62
|464.990.502
|% -1,33
|
|GESAN
|23,54
|448.749.618
|% -4,39
|
|KRDMD
|7,67
|374.929.466
|% 1,46
|
|GARAN
|9,47
|333.745.790
|% 0,32
|
|PETKM
|6,22
|328.417.702
|% 2,30
|
|ODAS
|1,48
|136.420.008
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,55
|212.792.283
|% 0,79
|
|PETKM
|6,22
|328.417.702
|% 2,30
|
|KRDMD
|7,67
|374.929.466
|% 1,46
|
|TRGYO
|4,11
|199.973.666
|% 2,24
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3895
|8,3949
|% 0,08
|
|Euro
|9,8652
|9,8728
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,4724
|11,5299
|% 0,17
|
|Frank
|9,1070
|9,1619
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2317
|2,2429
|% 0,12
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|1,00
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.258
|9,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|9,54
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|4,62
|
|Çeyrek
|774
|792
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,62
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,02
|
|B. Petrol
|71,19
|71,19
|1,01
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:23YAPRK
Yüzde 8.73 oranında artışla 33.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 105, 057 adet işlem
-
14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 42 artarak (% 0.03 ) 1, 566
-
14:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, ODAS
-
14:22XU100
Endeks 1, 451 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 6, 122.00 milyon TL de
-
14:22AYEN
Yüzde 4.44 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 256, 053 adet işlem