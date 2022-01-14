***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.01.2022 10:55
***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERCB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERCB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993832
BIST
12:402.064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -6,88
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
12:4013,5697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0123
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
12:4015,5473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0343
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
12:40795,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,53
|Açılış
|: 795,86
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler12:40
|PKENT
|350,60
|28.367.147
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|DOAS
|49,38
|115.513.813
|% 8,62
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|DOBUR
|103,90
|7.611.808
|% -8,05
|
|ERCB
|55,20
|13.886.637
|% -5,80
|
|THYAO
|28,46
|2.449.902.467
|% -1,11
|
|KRDMD
|13,34
|1.621.105.517
|% -0,07
|
|SISE
|15,12
|698.873.784
|% 0,47
|
|EREGL
|31,36
|686.709.524
|% -0,82
|
|KOZAL
|129,40
|653.735.131
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,39
|506.298.843
|% 0,84
|
|KRDMD
|13,34
|1.621.105.517
|% -0,07
|
|YKBNK
|3,75
|418.146.133
|% -1,57
|
|THYAO
|28,46
|2.449.902.467
|% -1,11
|
|SISE
|15,12
|698.873.784
|% 0,47
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5568
|13,5697
|% -0,09
|
|Euro
|15,5360
|15,5473
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,5884
|18,6816
|% 0,20
|
|Frank
|14,8555
|14,9450
|% 0,11
|
|Riyal
|3,6065
|3,6245
|% -0,03
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|1,29
|
|Altın Gr.
|795
|796
|0,28
|
|Cumhuriyet
|5.282
|5.362
|-4,00
|
|Tam
|5.253
|5.386
|-8,22
|
|Yarım
|2.539
|2.605
|-3,97
|
|Çeyrek
|1.273
|1.303
|-1,99
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,10
|0,01
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|0,64
|