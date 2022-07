***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 26.05.2022Genel Kurul Tarihi 28.06.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Nidakule Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 34746 Ataşehir, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması3 - 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması4 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya huzur haklarının tespiti, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya huzur haklarının tespiti,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması8 - Şirketimizin mülkiyetinde bulunan Aydın İli Kuşadası İlçesinde bulunan arsa nitelikli taşınmazın değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna satış yetkisi dahil olmak üzere her türlü tasarrufta bulunulması için yetki verilmesi,9 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,14 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN28/06/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 FAALİYET YILLARINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIErciyas Çelik Boru Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.06.2022 tarihinde, saat 11.00'da, Nidakule Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 34746 Ataşehir, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 75949982 sayılı ve 27.06.2022 tarihli yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.06.2022 tarih ve 10589 sayılı nüshası, ayrıca https://erciyasboru.com şirket internet adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (https://egk.mkk.com.tr/egkweb/) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda toplantı günü hariç Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.Olağan genel kurul toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 77.770.481.-TL'lik sermayesine tekabül eden 77.770.481 adet hissenin 51.294.426,6725-TL'lik kısmının asaleten ve 831.094,638-TL'lik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 52.125.521,3105.-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kamil Emre ERCİYAS tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Kamil Emre ERCİYAS söz alarak açılış konuşması yaptı.1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak, pay sahibi Erciyas Holding A.Ş'nin verdiği önerge ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sedat BOZANOĞLU'nun seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığa Sayın Huriye TAM ve Tutanak Yazmanlığına da Sayın Ezgi BAY'ı görevlendirmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Şirket çalışanı Sayın Selçuk DENİZ atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir. Aynı zamanda İrfan Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Hamza UZUN'un da toplantıya katıldığı tespit edilmiştir.Toplantı Başkanı, toplantı tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanacağını belirtti.2. Gündemin 2. Maddesinin görüşülmesine geçildi.Erciyas Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesini teklif ettiği görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.Erciyas Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2021 faaliyet yılına ilişkin İrfan Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesini teklif ettiği görüldü. Anılanin, Şirket'in 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesini teklif ettiği görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların 51.741.517,918 kabul, 384.003,3925 ret ile kabul edilmiştir.Oylanan önerge sonrasında ilgili gündem maddesi müzakereye açılmıştır.Fuat GÜLER söz aldı "Erciyas Holding bizi iştirak olarak kabul etmekte, ancak ne yazık ki biz Holding'i finanse ediyoruz, Erciyas yatırımcısının zararı neden Holding tarafından karşılanmamakta, Holding bu borcu ne zaman ödemeyi düşünmekte, ödeme planı nedir, ayrıca Vagon % 20'si Erciyas'ta gözükmektedir, % 80 iştiraki Holding ise neden mali olarak Erciyas borç altına girmektedir, Vagon iştirak mıdır, neden gözükmemektedir"Bahadır TURANLI söz aldı "Ben Fuat Bey'in sorularını toparlamak istiyorum, Holding'in ticari faaliyete istinaden mi finansal borç mu olduğu açıklanmayan bir borç var, neden tahsilat yapılmıyor, finansal borç ise neden ve ne şekilde verildi. Erciyas Çelik'in 2,5 milyar TL civarında borcumuz bulunmaktadır, neden Holding'i 1 milyar TL fonluyoruz, bu örtülü sermaye olarak gözükmüyor mu, kur gideri yüzünden düşük kar açıklamak durumunda kalıyoruz, aradaki farkın finansman gideri, kur gideri olduğunu görüyoruz, bu Erciyas için vergi avantajı sağlasa da, küçük yatırımcı için problemli bir görünümdü" dedi.Emre ERCİYAS söz aldı, "Holding'ten olan alacağımıza faiz işletiliyor, dolayısıyla bir zararımız yok, birleşme öncesinden kalan bir tutardır, çoğunluğu yatırım amaçlı verilmiş bir borçtur, büyümekte olan sektörlere yapılmış yatırımlardır, vagon ve enerji için büyüme ve kapasite artışı için verilmiş tutarlardır, borcun çoğunluğu döviz cinsindendir, borcun karşılığında Erciyas, Holding'e borcu var ancak Holding de Erciyas'a teminat, kefalet ve garantörlüğü bulunmaktadır, aile mensuplarının şahsi kefaletleri de bulunmaktadır, bunlar yatırım amaçlıdır, geri dönüşü mutlaka olacaktır."Mali İşler Direktörü Şeniz GÜNAL TURGAN söz aldı, "Şirket'in bankalardan kullandığı kredi faizlerinin üzerinde grup şirketlerinden olan alacaklarına faiz işletmektedir, bu açıdan değerlendirildiğinde Erciyas'ın grup alacakları kaynaklı herhangi bir kaybı söz konusu değildir" dedi.Mehmet ÇOŞAR söz aldı, "Emre Bey ticari alacağın birleşmeden önce olduğunu söyledi, ancak miktarın birleşme sonrasında arttığını görüyoruz, alacak ve teminat konuları bence birbirinden farklı hususlar, yatırımcıya bunun getirisi ne olacak" dedi. Emre ERCİYAS, "kur farkı nedeniyle bu artışı görüyoruz, TL bazında bu fark oluşuyor, bu borç ödeniyor, Erciyas'ın kredibilitesi ve kullandığı kredi miktarları var, Holding'in de desteği ile kredibilitesinin yaratıldığını söylemek isterim" dedi.Muammer ÖZDEMİR söz aldı "Holding kefaletler ve rehinler ile kullanılan kredilere teminat sağlıyor ise, bu alacağın varlığı da göz önüne alındığında, bu borç tahsil edilse, kredi borcu azaltılsa daha iyi olurdu görüşündeyiz" dedi. Yılmaz BAĞ söz aldı, "Emre Bey bu borcun birleşme öncesinden geldiğini paylaştı. Birleşme öncesi kredilendirme şekillerinden dolayı Erciyas kredi kullanmak zorunda kaldı, Holding ve ailenin kefaleti oldu, geçmişteki uygulamalar bu yönde idi", dedi.Fuat GÜLER söz aldı, "Eskişehir'de vagon yatırımını geliştirmek için mevzu olan arazi ile ilgili sorunlar olduğuna dair söylentiler var, sıkıntı yaşanır ise, yeni bir arsa düşüncesi var mı" diye sordu.Emre ERCİYAS söz aldı, "Eskişehir'de yatırım yapmayı planladığımız arsa OSB içerisinde, OSB'nin bize tahsis etmesi gereken bir arazi, OSB tahsis kararı çıkmış, ancak tahsis işlemi gerçekleşmemiş, biz başvurumuzu yaptık, şu an kamulaştırma tamamlanmış, OSB'ye devir alma süreci yürütülüyor, bizim doğrudan dahil olduğumuz bir süreç değil, bu karar 20 sene önce zaten çıkmış durumda. Biz fabrikamızın lay out ve makine satın alma pazarlığına başladık, biz OSB'nin kamulaştırma işlemini bekliyoruz, borca karşılık Erciyas, Vagon'daki hissesini arttırır mı, bu konuyu değerlendiriyoruz, birinci önceliğimiz büyük talep artışları uyarınca yatırımımızı hayata geçirmektedir" Yılmaz BAĞ söz aldı, "kamulaştırma depo kararları OSB'ye ulaşmaya başladı, süreç normal seyrinde ilerliyor, dedi.Bahadır TURANLI söz aldı, "Birleşme süreci ile ilgili aklımda kalan bir soru var, KPMG'nin SPK tarafından da onaylanmış rapordaki değer açısından attığınız twit'in arkasında mısınız, Vagon'un asıl sahibi RC Endüstri, vagon işini biz yatırımcılar finanse etmeye devam mı edeceğiz, bugünkü değerleme ne ise Vagon işinin Erciyas'a devrini planlıyor musunuz, ayrıca borsa ortalamasının çok altındayız" dedi. Emre ERCİYAS söz aldı, "Attığım tweet KPMG raporunun son özet sayfasında çıkan rakamı özetledim, yönlendirme ya da spekülasyon niyetim elbette yoktu, değer farkına dünyanın ve Türkiye'nin içerisinde bulunduğu koşulları da değerlendirerek bakmak gerekiyor, tüm borsalarda bu şekilde değer kayıpları olduğunu görüyoruz, geri alım konusunda da değerlendirmeler yapıyoruz, Erciyas'ın yatırımcılarına vagon yatırımının finanse ettirilmesi gibi bir durum olmadığını söylemek isterim, Holding'in borcu için bunu ifade ediyorsanız, piyasa üzerinde bir faiz oranıyla verilmiş bir borçtur, bunu da biraz önce ifade etmiştik, birinci önceliğimiz yatırımımızı hayata geçirmek, üretim kapasitemizi aşan siparişleri hayata geçirip oradaki karı yakalayabilmek istiyoruz, son iki senede % 1000-2000 arası büyüme göremezsiniz, son birkaç ay içinde yaşanan değer değişikliğini değerlendirirken bunu da göz önüne alın lütfen" dedi.Sercan YAYLA söz aldı, "KPMG 4 büyükten birisidir, Erciyas dolar cinsinden kayıp yaşatan bir hissedir, yatırımcı güvenine çok ihtiyaç olan bir dönemdeyiz, böyle bir dönemde İrfan Bağımsız Denetim firması ile çalışmak endişeleri arttırmaz mı, bu şirketin kar sorunu var ve finansman maliyet sorunu var, ama biz de bir ışık görmek istiyoruz, sadece borsadaki fiyat mantığı ile değil, güveni hissetmek istiyoruz" dedi. Emre ERCİYAS söz aldı, "İrfan YMM de lisanslı bağımsız denetim şirketidir, birleşme sonrası dönemde, kısa zamanda el sıkışabileceğimiz bir bağımsız denetim şirketi ile çalışma yolunu seçtik, bundan sonraki seçimlerimizde görüşlerinizi dikkate alacağız, biz çok yeni halka açılmış bir şirketiz, halkla ilişkiler konusunda acemiyiz, bizim iş kolumuz reklam ile satışın arttığı bir alan değil, sadece sektörel dergi ve mecmualarda proje zamanları reklam veririz, iletişimi de halkla ilişkileri de yeni öğreniyoruz, bu konuda çalışmalar yapıyoruz" dedi.Bahadır TURANLI söz aldı, "birleşme işleminden sonra Türkiye tarihinin en başarılı 2. birleşmesi olmasına rağmen, heba edildi, algı yönetimi çok önemlidir, şirket yönetim kurulunun en önemli hatasının bu olduğunu düşünüyorum, borsa yatırımcısı için bu hususlar çok önemlidir" dedi. Emre ERCİYAS, "görüşler için teşekkür etti, gerekli değerlendirmeler yapılacaktır" dedi.Fuat GÜLER söz aldı, "aynı şekilde yönetim kurulu ya da profesyonellerinin birleşme konusunda daha aktif rol almasını istiyoruz. Yatırımcılardan şeffaf olunmadığına, tutarlı bilgi verilmediğini dair eleştiriler geliyor, Türkiye'de ortalama yatırım süresi 30-40 gün arası, yatırımımız % 40 eridi, bu konuya duyarsız kaldığınızı düşünüyoruz, bu da bizi üzmektedir, serbest marj uygulamasını yapsaydınız çok daha iyi bir pozisyonda olurduk, dedi.Şeniz GÜNAL TURGAN söz aldı, "Serbest marj uygulaması borsa uygulamasıdır, biz Erciyas olarak hisse senedi işlemi yapmıyoruz, piyasanın da böyle bir talebi olmadı ki böyle bir işlem gerçekleşmedi, dedi.Bahadır TURANLI'nın sorusu üzerine Emre ERCİYAS söz aldı, Hyperloop TT projesi, Briza ve Yekdem süresi kapsamında pay sahiplerine bilgi verdi.Elektronik ortamda Kemal EVİN'in ihaleler ile ilgili sorusunu, Şeniz GÜNAL TURGAN, yatırımcı sunumunda bu sorunun yanıtının olduğunu ifade etti, ilgili kısımları tekrar pay sahiplerinin bilgisine sunmak suretiyle yanıtladı.Elektronik ortamda Fatih ÇELİK'in şeffaflık, anında aksiyon alınması ve hisse değerinin KAP açıklaması ile ilgisi konusundaki eleştiri ve yorumları okundu, Şeniz GÜNAL TURGAN "serbest marj sorusunu zaten yanıtlamıştık, grafik konusundaki data servisine anılan şirketler karar veriyorlar, zira bu onların ana faaliyet alanıdır, bizlere sormazlar" şeklinde yanıt verdi.Yapılan oylama sonucunda, 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların tasdik edilmesine 52.081.940,918 kabul, 43.580,3925 ret olmak üzere oy çokluğu ile karar verilmiştir.4. Gündemin 4. maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu ve görüşülmeye başlandı.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun(i) 26/05/2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararı uyarıncaŞirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre vergiler sonrası 24.682.354,00 TL net dönem kârı, aynı döneme ilişkin Vergi Usül Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise ödenecek vergiler sonrası (2.133.348,82) TL net dönem zararı oluşmuştur.Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Vergi Usül Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarında ödenecek vergiler sonrası (2.133.348,82) TL net dönem zararı olması sebebiyle, ilgili Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayalı olarak kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 28 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir''teklif edilmiştir.Anılan teklif pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, 2021 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtımına ilişkin teklifin aynen kabulüne ve teklifte belirtilen şekilde 2021 faaları işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri hakkında ilişkili taraflarla 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.14. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından kapanış maddesine geçildi.İrfan Bağımsız Denetim şirket yetkilisi Hamza UZUN söz aldı, "Yatırımcılardan şirketimizi küçümseyerek neden 4 büyük yerine İrfan Bağımsız Denetim'e verildi diye soru geldi, şirketimizin SPK ve BDDK lisansı vardır, tüm bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmektedir, KPMG İngiltere'de büyük bir ceza almıştır, bu şirketler banka denetimleri yaptılar, bu bankalar battı, şirket tasfiyeleri yapıldı, bu bilgiler ortada iken, bilgi sahibi olunmayan bir ortamdaki bu ifadeleri kabul etmiyoruz" dedi.Fuat GÜLER söz aldı, "harika bir birleşme işlemi yapıldı, bu nedenle yatırım yaptık, bu birleşmede neden tanıtım yapılmadı, tv kanallarında şirket yöneticisi neden açıklamalar yapmıyor, yatırımcı ilişkileri aracı kurumları davet edip sunum yapmıyor" dedi. Emre ERCİYAS, "bu hususların tamamı planımızdadır" dedi. Şeniz GÜNAL TURGAN da yatırımcı sunumu yapıldığını ifade etti.Bahadır TURANLI söz aldı, "Erciyas bence önü açık bir şirkettir, yönetimin vagonu itmediğini düşünüyoruz, Hyperloop TT projesinin Türkiye'ye anlatılamadığını düşünüyorum, daha iyi anlatılmalı, yatırımcı olmaya devam edeceğiz, algının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz, teşekkür ederiz" dedi.Mehmet COŞAR söz alarak işlem robotları ile ilgili soru sordu, böyle bir durum olmadığı yönünde bilgi verildi.Elektronik ortamdaki yatırımcılar İstanbul Portföy hareketlerini nasıl yorumluyorsunuz, Holding üzerinden hisse satmayı düşünüyor musunuz, geri alım ile ilgili ne düşünüyorsunuz şeklindeki sorularını iletti, serbest marj ile ilgili yorumlar yapıldı. Gereken cevaplar verilmiş, görüş ve yorumlar değerlendirildi.Emre ERCİYAS kapanış yapmak üzere söz aldı, "Biz proje şirketiyiz, proje odaklı ülke ve firmalara gidiyoruz, geçtiğimiz sene 10 ülkede yerleşik 14 yeni müşteri edinmişiz, pandemi, lojistik sorunlar, hammadde fiyat oynaklığı, gaz fiyatlarının düşüklüğü 2021 yılının durağan olmasına sebep oldu. Pandemi döneminde gerekli proaktif önlemleri aldık, şirket bünyesinde evdekal sloganı ile çeşitli uygulamalar yaptık, en iyi alt yapı şirketleri ile çalıştık. Her kriz önemli bir fırsatı da doğurur, biz de rakiplerimizin önünde pozisyonumuzu güçlendirdik, güvenlik, egemenlik, kıtlık, yeşil ekonomiye geçiş gibi çeşitli başlıklar çerçevesinde kriz şartları içerisindeyiz, biz de bu krizleri iş kollarımızda fırsat olarak görüyoruz, 2021 yılı içerisinde ertelenen talepler var, bu sene bu taleplerin gündeme geleceğini görüyoruz, yeni yerleşim yerlerine olan ihtiyaçların farkına vardık, buralardaki gelişme ve alt yapı fırsatlarını görüyoruz, hammadde fiyatları bir miktar daha oynaklığını kaybetti, bor hatlarının fizibilitesi pozitife dönmektedir, lojistiğin de önemini bu süreçte gördük (gerek ev, gerek fabrika), limanlar, terminaller imal edilmekte, buralarda da boru ihtiyacı var, demiryolu vagonlarının da önemi bu noktada ortaya çıkıyor, insana bağımlılık düşüyor, yük vagonu talebi artmaktadır, akıllı vagonlar geliştiriyoruz, Sanayi Bakanlığı tasdikli ARGE merkezimiz sayesinde vagon içi veya üstündeki yükün tüm özelliklerini ölçen ve anında merkeze ulaştıran akıllı tipte vagonlar tasarlıyoruz. Bunlarla beraber yakın gelecekte önemli fırsatlar olduğunu düşünüyoruz, Rusya'dan alınan gaz açısından Rusya denklemden çıktığında, Avrupa bu gazı başka ülkelerden almak zorunda kalacaktır. Bu boru hatlarının çoğunun Türkiye'den geçeceğini tahmin ediyoruz, tabi bu geleceğe dönük bir konudur, ancak lider olmayı planladığımız alanlardan birisi de budur. Demiryolu konusunda da tek hat Türkiye olacaktır, Avrupa ile Çin'i bağlayacak demir yolu da Türkiye üzerinden geçecektir, Eskişehir bu manada kritik bir noktadadır. Gelecek açık ve parlaktır. Katıldığınız ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz." dedi.Toplantı Başkanı, "yatırımcılara teşekkür etti, güzel sorular oldu, 2022 yılının bereketli, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.Toplantıya son verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? 