***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2022 17:11
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul ofisimizde çalışanlarımızın bazılarında Yatırımcı İlişkileri Bölümü de dahil olmak üzere Covid vakası görülmüş olduğundan, ağırlıklı olarak evden çalışılmaktadır.
Bu sebeple telefonla irtibat ve iletişim kurulmasında sınırlı erişim olabileceğinden değerli yatırımcılarımızın ir@erciyas.com mail adresi üzeinden yazılı olarak soru ve görüşlerinizi iletmelerini önemle rica ederiz.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994168
BIST
18:052.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,28
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.049
18:0513,5630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0190
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
18:0515,5124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0692
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
18:05794,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,73
|Açılış
|: 794,60
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEGYO
|1,32
|28.162.016
|% 10,00
|
|QNBFL
|97,35
|1.435.757
|% 10,00
|
|DOAS
|50,00
|197.365.551
|% 9,99
|
|PKENT
|350,60
|28.629.747
|% 9,99
|
|IHAAS
|11,02
|8.799.522
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,66
|3.663.275
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|5.013.534
|% -9,96
|
|COSMO
|8,35
|145.369
|% -7,22
|
|ERCB
|54,95
|25.728.125
|% -6,23
|
|RALYH
|9,38
|60.312.248
|% -5,82
|
|THYAO
|28,14
|4.137.614.230
|% -2,22
|
|KRDMD
|13,20
|3.978.283.426
|% -1,12
|
|EREGL
|31,50
|1.596.052.680
|% -0,38
|
|SISE
|15,08
|1.456.084.003
|% 0,20
|
|YKBNK
|3,88
|1.363.144.894
|% 1,84
|
|EKGYO
|2,43
|984.874.714
|% 2,53
|
|YKBNK
|3,88
|1.363.144.894
|% 1,84
|
|KRDMD
|13,20
|3.978.283.426
|% -1,12
|
|THYAO
|28,14
|4.137.614.230
|% -2,22
|
|HALKB
|5,17
|684.384.726
|% 5,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5538
|13,5630
|% -0,14
|
|Euro
|15,4949
|15,5124
|% -0,44
|
|Sterlin
|18,4883
|18,5810
|% -0,33
|
|Frank
|14,8016
|14,8907
|% -0,26
|
|Riyal
|3,6024
|3,6205
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|2,07
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|-12,92
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-6,24
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,05
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|1,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59KRSTL
Yüzde 5.34 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 643, 851 adet işlem
-
17:58DARDL
Yüzde 9.89 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 602, 449 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 2, 077 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 30, 198.00 milyon TL de
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17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem