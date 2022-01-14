***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul ofisimizde çalışanlarımızın bazılarında Yatırımcı İlişkileri Bölümü de dahil olmak üzere Covid vakası görülmüş olduğundan, ağırlıklı olarak evden çalışılmaktadır.Bu sebeple telefonla irtibat ve iletişim kurulmasında sınırlı erişim olabileceğinden değerli yatırımcılarımızın ir@erciyas.com mail adresi üzeinden yazılı olarak soru ve görüşlerinizi iletmelerini önemle rica ederiz.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994168BIST