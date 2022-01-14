***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün tarihli toplantısında,Şirketimizin Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini ("Özbal") birleşerek devralması sebebiyle Özbal nezdinde Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Sayın Şeniz Günal Turgan'ın Şirketimiz nezdinde CFO olarak görevlendirilmesineÖzbal'ın Mersin Fabrika Müdür olarak görev yapan Sayın Gökdeniz Kaya'nın Şirketimizin Mersin Fabrikası'na Fabrika Müdürü olarak atanmasınaKatılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994236BIST