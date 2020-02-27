***EREGL* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
27.02.2020 16:31
***EREGL******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKBNK, EREGL
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AKBNK 1 AKBANK T.A.S. E ALP ENGEZ 81,554
EREGL 2 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E NESE HAZINEDAROGLU 7,130
EREGL 3 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E ZEYNEP GÜL SAMSUNLU 1.331,670
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822027
BIST
16:59111.734
En Yüksek
|Değişim
|: -2,98%
|| -3.437,41
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
16:596,1790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0265
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1790
En Düşük
6,1506
16:596,7773
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0798
|Açılış
|: 6,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7815
En Düşük
6,6963
16:59327,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 3,64
|Açılış
|: 327,63
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,99
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|60.819.043
|% 14,97
|
|KRONT
|23,36
|58.966.951
|% 13,51
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,51
|146.013.798
|% -12,87
|
|MRSHL
|54,00
|17.001.292
|% -10,00
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|BURCE
|6,84
|4.199.302
|% -9,52
|
|SNPAM
|5,70
|1.914.757
|% -9,52
|
|THYAO
|12,55
|2.298.720.737
|% -5,21
|
|ASELS
|28,08
|1.077.291.124
|% -3,17
|
|KRDMD
|2,79
|809.036.422
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,32
|534.360.754
|% -0,75
|
|GARAN
|10,25
|468.216.612
|% -3,57
|
|IHLGM
|1,32
|534.360.754
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,79
|809.036.422
|% -4,12
|
|EKGYO
|1,50
|332.915.659
|% -1,32
|
|THYAO
|12,55
|2.298.720.737
|% -5,21
|
|ODAS
|2,09
|308.246.499
|% -4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9318
|7,9716
|% 0,16
|
|Frank
|6,3446
|6,3829
|% 1,10
|
|Riyal
|1,6402
|1,6484
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|16,73
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,02
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.200
|19,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|20,74
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|10,03
|
|Çeyrek
|523
|535
|5,02
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,57
|0,03
|
|B. Petrol
|51,12
|51,12
|-1,69
|