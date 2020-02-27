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***EREGL* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

27.02.2020 16:31
GÜNCEL HABERLER



***EREGL******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKBNK, EREGL

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AKBNK 1 AKBANK T.A.S. E ALP ENGEZ 81,554
EREGL 2 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E NESE HAZINEDAROGLU 7,130
EREGL 3 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E ZEYNEP GÜL SAMSUNLU 1.331,670

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822027


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KRONT 23,36 58.966.951 % 13,51  
EKIZ 1,24 296.615 % 9,73  
MEMSA 0,34 432.674 % 9,68  
BALAT 2,72 446.415 % 9,68  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9318 7,9716 % 0,16  
Frank 6,3446 6,3829 % 1,10  
Riyal 1,6402 1,6484 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.653 1.653 16,73  
Altın Gr. 327 327 3,02  
Cumhuriyet 2.167 2.200 19,00  
Tam 2.157 2.210 20,74  
Yarım 1.042 1.069 10,03  
Çeyrek 523 535 5,02  
Gümüş.Ons 17,98 18,02 0,12  
Gümüş Gr. 3,57 3,57 0,03  
B. Petrol 51,12 51,12 -1,69  
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