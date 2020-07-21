***EREGL* *ASELS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
21.07.2020 17:26
***EREGL******ASELS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ASELS, EREGL
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAASELS91H2 ASELS Nakit Temettü Ödeme 8,32602 9,79532 21/07/2020 TRY
PAY SENEDİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TRAEREGL91G3 EREGL Nakit Temettü Ödeme 19,55 23 21/07/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860945
BIST
17:36117.625
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -1.655,61
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
17:366,8480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0101
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
17:367,8690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8690
En Düşük
7,8233
17:36404,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,79
|Açılış
|: 404,61
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|92,40
|20.846.295
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|22.069.439
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|24.726.301
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.332.409
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|94.960.865
|% -10,00
|
|FMIZP
|72,50
|115.922.027
|% -9,99
|
|KUTPO
|46,04
|129.882.549
|% -9,99
|
|RAYSG
|5,99
|8.695.608
|% -9,38
|
|IZMDC
|16,62
|8.110.659
|% -9,18
|
|GARAN
|7,93
|2.156.191.525
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,24
|1.063.145.837
|% -2,61
|
|AFYON
|4,61
|925.735.953
|% 6,71
|
|TCELL
|16,31
|812.933.223
|% 0,62
|
|GUSGR
|5,18
|790.265.344
|% -4,43
|
|EKGYO
|2,24
|1.063.145.837
|% -2,61
|
|ADESE
|2,43
|731.077.659
|% -3,19
|
|GARAN
|7,93
|2.156.191.525
|% 0,38
|
|GSDHO
|2,33
|631.175.758
|% 4,02
|
|TSKB
|1,26
|334.799.934
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6820
|8,7255
|% 0,31
|
|Frank
|7,2754
|7,3193
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8194
|1,8285
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|17,93
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,26
|
|Cumhuriyet
|2.630
|2.652
|28,60
|
|Tam
|2.709
|2.721
|29,40
|
|Yarım
|1.315
|1.331
|14,40
|
|Çeyrek
|660
|666
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|1,05
|
|Gümüş Gr.
|4,64
|4,65
|0,26
|
|B. Petrol
|44,69
|44,69
|1,41
|
Seans Raporu
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17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1212, 65 kaybederek (% -0.90 ) 133, 317
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17:46XU100
Endeks 117, 854 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 21, 763.00 milyon TL de
-
17:45KATMR
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 638, 861 adet işlem
-
17:44DOKTA
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 24.70 lira fiyatla işlem gören hissede 454, 803 adet işlem
-
17:43NETAS
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 16.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 681, 442 adet işlem