***EREGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
09.11.2022 16:12
***EREGL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 9 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_EREGL0123
0A9AC3810020E28B
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078568
BIST
17:354.359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,63
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
17:3518,6063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0837
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
17:3518,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
17:351.023,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,00
|Açılış
|: 1.023,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:33
|BARMA
|84,15
|91.576.569
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.911.523.290
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.378.400
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.742.382
|% 10,00
|
|MIATK
|89,20
|252.620.382
|% 9,99
|
|KNFRT
|14,94
|126.881.423
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|60.028.171
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.138.923
|% -9,84
|
|KERVT
|11,12
|412.444.862
|% -9,30
|
|THYAO
|112,00
|8.952.749.601
|% -0,88
|
|ASELS
|38,06
|7.121.799.641
|% 5,20
|
|EREGL
|34,48
|5.321.152.722
|% -3,53
|
|TCELL
|32,04
|4.314.386.406
|% 8,98
|
|TTKOM
|14,04
|4.000.326.242
|% 2,48
|
|EKGYO
|5,10
|3.017.240.254
|% -1,92
|
|SKBNK
|2,14
|660.362.216
|% 1,42
|
|ODAS
|9,79
|2.911.523.290
|% 10,00
|
|TTKOM
|14,04
|4.000.326.242
|% 2,48
|
|TSKB
|3,08
|869.161.237
|% -1,28
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5982
|18,6051
|% 0,45
|
|Euro
|18,6522
|18,6722
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,1282
|21,2342
|% -0,87
|
|Frank
|18,8162
|18,9296
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9313
|4,9560
|% 0,34
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-1,93
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,39
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.835
|6.888
|0,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.683
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,32
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,79
|12,80
|0,07
|
|B. Petrol
|94,34
|94,34
|-1,02
|