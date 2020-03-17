***EREGL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 12:38
***EREGL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EREGL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EREGL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830050
BIST
16:3685.458
En Yüksek
|Değişim
|: -2,77%
|| -2.430,11
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
16:366,4641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0362
|Açılış
|: 6,4740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
16:367,1164
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0765
|Açılış
|: 7,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1108
16:36310,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -2,65
|Açılış
|: 310,63
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.314.202
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|PEKGY
|1,99
|7.279.229
|% 5,85
|
|KARTN
|288,00
|7.856.906
|% 5,53
|
|CELHA
|5,53
|1.378.882
|% 5,33
|
|CRFSA
|4,86
|2.422.542
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|4.323.073
|% -10,00
|
|MAVI
|34,02
|3.181.571
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|15.971.389
|% -10,00
|
|LINK
|13,59
|656.143
|% -10,00
|
|ASELS
|21,80
|1.101.352.159
|% -4,89
|
|THYAO
|7,92
|879.477.346
|% -3,77
|
|GARAN
|8,27
|651.480.612
|% 0,98
|
|NUGYO
|2,24
|360.000.000
|% -4,27
|
|YKBNK
|2,01
|296.322.155
|% -0,99
|
|YKBNK
|2,01
|296.322.155
|% -0,99
|
|THYAO
|7,92
|879.477.346
|% -3,77
|
|IHLGM
|0,79
|89.110.910
|% -8,14
|
|ODAS
|1,18
|113.189.479
|% -5,60
|
|EKGYO
|1,10
|99.914.888
|% -2,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7975
|7,8366
|% -0,93
|
|Frank
|6,6997
|6,7400
|% -0,97
|
|Riyal
|1,7157
|1,7243
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.494
|1.494
|-21,02
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|34,00
|
|Tam
|2.063
|2.116
|32,60
|
|Yarım
|997
|1.023
|15,76
|
|Çeyrek
|500
|512
|7,89
|
|Gümüş.Ons
|12,50
|12,54
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|29,51
|29,51
|-0,54
|