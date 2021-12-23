***EREGL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:17
***EREGL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EREGL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EREGL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985672
BIST
16:081.797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -7,18
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
16:0811,1398
En Yüksek
|Değişim
|: -8,61%
|| -1,0501
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
16:0812,6371
En Yüksek
|Değişim
|: -8,69%
|| -1,2030
|Açılış
|: 12,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
16:08647,04
En Yüksek
|Değişim
|: -8,58%
|| -60,76
|Açılış
|: 647,04
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler16:08
|PENTA
|359,70
|32.178.148
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.075.850
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.341.169
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|EPLAS
|24,30
|15.985.630
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.344.163
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.643.420
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,84
|3.205.790.416
|% -0,34
|
|SISE
|12,78
|2.515.821.158
|% -3,77
|
|EREGL
|25,44
|1.984.199.079
|% 0,00
|
|THYAO
|18,94
|1.499.689.653
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,98
|1.443.178.158
|% -3,44
|
|YKBNK
|3,57
|1.378.431.164
|% 2,59
|
|GARAN
|11,84
|3.205.790.416
|% -0,34
|
|SISE
|12,78
|2.515.821.158
|% -3,77
|
|DOHOL
|2,73
|470.644.563
|% -1,80
|
|KRDMD
|8,98
|1.443.178.158
|% -3,44
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1156
|11,1398
|% -8,61
|
|Euro
|12,5994
|12,6371
|% -8,69
|
|Sterlin
|14,9505
|15,0255
|% -8,02
|
|Frank
|12,0779
|12,1507
|% -8,63
|
|Riyal
|2,9641
|2,9790
|% -8,50
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|0,13
|
|Altın Gr.
|648
|648
|-59,68
|
|Cumhuriyet
|4.414
|4.481
|-424,00
|
|Tam
|4.300
|4.445
|-493,27
|
|Yarım
|2.078
|2.150
|-238,61
|
|Çeyrek
|1.042
|1.075
|-119,30
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,18
|8,19
|-0,77
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|0,25
|